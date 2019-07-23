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Nevşehir Belediyespor’da kale emin ellerde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

23 Temmuz 2019 Salı 14:41
Nevşehir Belediyespor’da kale emin ellerde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Afjet Afyonspor’dan kaleci Murat Demir ile anlaşma sağladı.


2019-2020 futbol sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren ve kuruluşunun 50. Yıldönümünde şampiyonluk hedefleyen Nevşehir Belediyespor, Afjet Afyonspor’dan kaleci Murat Demir’i transfer etti. 2017-2018 futbol sezonunda Afjet Afyonspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve geçtiğimiz sezonu Yeni Orduspor’da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki genç kaleci, kulübün Nar tesislerinde düzenlenen törende kendisini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:41
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