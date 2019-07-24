0553 313 94 23

Nevşehir Belediyesi sağlıklı yaşama teşvik ediyor

Nevşehir Belediyesi şehirde yaşayan vatandaşların sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:23
Nevşehir Belediyesi sağlıklı yaşama teşvik ediyor

Nevşehir Belediyesi şehirde yaşayan vatandaşların sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen “Sağlığa Adım At” projesinin ikinci etkinliğinde vatandaşlara dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapılacak.


Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşları spor ile tanıştırmak, sporu sevdirmek, faydalarını anlatmak ve farkındalık düzeyini artırmak, Obezite ve hareketsiz yaşama dikkat çekmek, sağlıklı bir toplum yetişmesine katkı sağlamak amacıyla “Sağlığa Adım At” projesi başlatıldı. 18 yaş üzeri tüm vatandaşların ücretsiz olarak katılabileceği proje kapsamında 28 Temmuz 2019 tarihinde Gazi Stadyumu ve 04 Ağustos 2019 Pazar günü Kızıl Çukur Vadisinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Saat 18.30-20.30 arasında yapılacak olan etkinliklerde katılımcılara Diyetisyen Nazmiye Ceran ve Yaşam Koçu Tahir Aslan tarafından beslenme ve sağlıklı yaşam ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak ve MedicalFitness Eğitmeni Erkan Aslan nezaretinde antrenman gerçekleştirilecek. Katılımcılar başvuru önceliğine göre tespit edileceği her bir etkinliğin 100 kişi ile sınırlı olduğu projeye katılmak isteyenler müracaatlarını Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binasında bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne şahsen ya da 0384 213 2370 numaralı telefondan yapabilecek. Katılımcılara, projenin anısına çeşitli hediyeler de verilecek. Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından ise çekilecek kuraya göre 3 kişi check-up ile ödüllendirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlbaş paşadan, müftü Keskin’e hayırlı olsun ziyareti
    1. İlbaş paşadan, müftü Keskin’e hayırlı..
    2. 15 şehirde kültür panayırı coşkusu
    3. Aydın Ekonomi Kulübü Basın Bayramı’nı..
    4. Alkışlar Afganlı minik yüreklere
    5. Av yasağı geldi, tezgahlar boşaldı,..
    6. 2019 FIBA Dünya Kupası'nın resmi..
    7. Başkanı Ensari, yapımı devam eden..
    8. Mardin’deki PKK/KCK operasyonu
    9. Lionel Messi'nin cezası belli oldu
    10. 23. Manavgat Barış Suyu Kültür,..
    11. Meteorolojiden İstanbullulara uyarı!
    12. İngiltere İran’a ara bulucu göndermiş!
    13. Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor
    14. TİKA, Dadaab'daki mültecilere "ışık"..
    15. Katil Sisi’nin bakanından skandal..
    16. (Özel) 600 yılık gelenekte bir ilk,..
    17. MESKİ dijital arşivlemeye geçiyor
    18. Demirtaş: “Çocuklarımıza unutulmaz bir..
    19. Daimler AG'den ikinci çeyrekte 1,6..
    20. TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış..
    21. Portekiz'de yere izmarit atana 250..
    22. İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısı
    23. Samsun’da acı olay
    24. Düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu..
    25. Bombaylı genç, elektrikli bisikletini..
    26. Afganistan’da kadın milletvekili..
    27. Zeytinin Anadolu topraklarındaki..
    28. Anayasa Mahkemesinden kanun iptali
    29. Dünyaca ünlü banka JP Morgan,..
    30. Burhaniye’de bağlama kursu ilgi gördü
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi