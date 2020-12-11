  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın makam aracına ateş edilmesi
Aktüel

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın makam aracına ateş edilmesi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:08:08 -
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın makam aracına ateş edilmesi

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliği, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın makam aracına av tüfeğinden çıktığı değerlendirilen saçmaların isabet etmesinin bütün ayrıntılarıyla soruşturulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün saat 19.30 sıralarında Nevşehir'den Aksaray'a gelen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın makam aracına av tüfeğinden çıktığı değerlendirilen saçmaların isabet ettiği belirtildi.

Olayın Aksaray il sınırları içinde ve meskun mahal dışında yaşandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın makam aracına av tüfeğinden çıktığı değerlendirilen saçmaların isabet ettiği tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmamıştır. Aracın ön camında kısmi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Konu bütün ayrıntılarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kolluk kuvvetlerimizle birlikte soruşturulmaktadır. Herhangi bir gelişme olması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’den tepki çeken savunma! 'Türkler geç kaldı'
Dünya

İsrail’den tepki çeken savunma! 'Türkler geç kaldı'

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat, Sivasspor'un Tel Aviv'de bekletilmesinin ardından skandal bir suçlamada bulundu.
Türkiye gelişmesi sonrası ayağa kalktılar! İtalyanlar çılgına döndü
Dünya

Türkiye gelişmesi sonrası ayağa kalktılar! İtalyanlar çılgına döndü

Libya'da darbeci Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisinin serbest bırakılmasının ardından İtalya'daki balıkçı aileler ayağa kalktı...
Pelin Buzluk'un 2012 yılında Hasan Ali Topbaş güzellemesi yaptığı ortaya çıktı
Gündem

Pelin Buzluk'un 2012 yılında Hasan Ali Topbaş güzellemesi yaptığı ortaya çıktı

2011 yılında Hasan Ali Topbaş tarafından tacize uğradığını iddia eden yazar Pelin Buzluk'un, 2012 yılında yazdığı bir kitapta yazar Topbaş'ı..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay