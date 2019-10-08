Nevruz Memmedov kimdir? Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov neden istifa etti?

Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov son dakika haberine göre istifa etti. Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov neden istifa ettiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov istifa etti. Azerbaycan parlamentosu Başbakanlık görevi için Ali Asadov'un adaylığını onayladı.

15 Mart 1947 doğumlu olan Nevruz Memmedov, Azerbaycan Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından İlham Aliyev zamanında görev yaptı. 21 Nisan 2018 tarihinden beri Azerbaycan başbakanı olarak görev yapmaktadır. Memmedov eğitimi Azerbaycan Diller Üniversitesinde tamamladı. Memmedov Yeni Azerbaycan Partisi'ne mensup.