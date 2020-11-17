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Aktüel Nevruz etkinliğinde "dur" ihtarına uymayan gencin ölümüne ilişkin davada karar
Aktüel

Nevruz etkinliğinde "dur" ihtarına uymayan gencin ölümüne ilişkin davada karar

Tutuksuz yargılanan polis memuru Y.Ş'nin beraatine, olay günü görüntü kayıtlarında bulunan görevli tüm polisler hakkında suç duyurusunda bulunulması ve haklarında idari soruşturma başlatılmasına karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:56:19 -
Nevruz etkinliğinde "dur" ihtarına uymayan gencin ölümüne ilişkin davada karar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 3 yıl önce nevruz etkinliğine elinde bıçakla girmek isterken "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucunda Kemal Kurkut'un ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan polis memurunun beraatine, olay günü görüntü kayıtlarında bulunan görevli tüm polisler hakkında suç duyurusunda bulunulması ve haklarında idari soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Y.Ş, maktul Kurkut'un ağabeyi Cihan Kurkut ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanık Y.Ş'nin, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüşünü bildirdi.

Maktulün ağabeyi Kurkut, tüm delillerin ortada olduğunu savunarak, adil yargılama yapılmasını talep etti.

Kurkut ailesinin avukatları ise savcının esas hakkında hazırladığı mütalaasına katılmadıklarını belirterek, sanığın "kasten öldürmek" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık polis memuru Y.Ş. de somut deliller üzerinden yargılama yapılması gerekirken hakkında açılan davanın soyut deliller üzerinden yürütüldüğünü iddia etti.

Y.Ş, savunmasında şunları kaydetti:

"Tüm deliller iddia makamının gözü önünde tespit edildi. Görüntüler baz alınarak hakkımda dava açıldı. Kemal Kurkut'un vücudundan silahıma ait bir kurşun çıkmamıştır. Hala bu eylemi yapan sanığın tespiti yapılmaya çalışılıyor. Bu dosyanın en alakasız sanığıyım. Bu olayın asıl kusurlu faillerinin dosyada yargılanmasını istiyorum. Maddi deliller ışığında beraatime karar verilmesini talep ediyorum."

Mahkeme alınan raporlar ve görüntü kayıtları doğrultusunda sanığın, suçu işlediğini gösterir ve cezalandırılmasına yeterli nitelikte her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğini gerekçe göstererek oy çokluğuyla beraatini kararlaştırdı.

Ayrıca mahkeme, gerçek failin bulunması, etkin bir soruşturma yürütülmesi için karar kesinleştikten sonra olay günü görüntü kayıtlarında bulunan görevli tüm polisler hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve söz konusu polisler hakkında idari soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Mahkeme heyetinin bir üyesi ise sanığın eyleminin "bilinçli taksirle öldürme" suçunu oluşturduğu kanaatiyle aksi yöndeki çoğunluk görüşüne katılmadığını belirterek karara muhalefet şerhi koydu.

21 Mart 2017'de Diyarbakır'daki nevruz etkinliğine elinde bıçakla girmek isteyen Kemal Kurkut, "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

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