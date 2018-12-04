Neustadter, Kasımpaşa'yı seviyor! Geçen sezon da bunu yaptı
Fenerbahçe'de forma giyen Rus futbolcu Roman Neustadter, Kasımpaşa'yı boş geçmiyor. Rus oyuncu geçen sezon da Kasımpaşa ağlarını havalandırmıştı.04 Aralık 2018 Salı 00:00
Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında ilk golünü atan Roman Neustadter, Kasımpaşa'yı boş geçmiyor.
Rus oyuncu geçen sezon 3 Aralık 2017'de oynanan maçta Kasımpaşa ağlarını havalandırmıştı. Başarılı oyuncunun bugün de aynı tarihte gol atması, dikkatlerden kaçmadı.
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