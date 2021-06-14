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Dünya Netenyahu'ya 'koltuk' şoku! Tüm dünyaya rezil oldu
Dünya

Netenyahu'ya 'koltuk' şoku! Tüm dünyaya rezil oldu

İsrail'de koalisyon hükümetinin güvenoyu almasının ardından Netenyahu, Knesset'te oturduğu koltuktan kalkması için uyarı aldı. Netenayhu'nun tüm dünyaya rezil olduğu anlar sosyal medyada dalga konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 16:37:00 - 2021-06-14 16:48:36

İsrail'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Meclis'te aldığı güven oyuyla 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen bitti. Netanyahu'nun koltuğunu kaybettiğini anladığı anda yaşadığı şok, sosyal medyada paylaşılan bir video ile gözler önüne serildi. Binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülerde Netanyahu, Knesset'te 12 yıldır oturduğu Başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırılıyor.

Netenyahu dönemi sona erdi

İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi.

Bennett, 2023'e kadar Başbakanlık görevini üstlenmesinin ardından görevi Lapid'e devredecek. Netanyahu ise artık Likud Partisinin Genel Başkanı ve muhalefet lideri pozisyonunda olacak.

Oturduğu koltuktan kaldırıldı

Sosyal medyaya düşen bir görüntü ise Netanyahu'nun 12 yıl sonra aldığı darbenin etkisini gözler önüne serdi. Binlerce kişi tarafından paylaşılan videoda        Netanyahu, Knesset'te 12 yıldır oturduğu Başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırılıyor.

Binlerce İsrailli gidişini kutladı

Başkent Tel Aviv'de bulunan Rabin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Netanyahu döneminin sona erişini kutladı. Göstericiler ellerinde İsrail bayrakları ile "Güle güle Bibi" yazılı pankartlar taşıdı.

 

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