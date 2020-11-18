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Aktüel Netanyahu’dan "Suriye’de İran güçlerine saldırı düzenledik" açıklaması
Aktüel

Netanyahu’dan "Suriye’de İran güçlerine saldırı düzenledik" açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: - "Bu sabah hava kuvvetlerimiz, Suriye'deki İran Kudüs Gücü (Feylak El-Quds) ile Suriye ordusunun önemli askeri hedeflerine saldırı düzenledi. Bu yıllardır öncülük ettiğim net politikadır"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:02:15 -
Netanyahu’dan "Suriye’de İran güçlerine saldırı düzenledik" açıklaması

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail savaş uçaklarının Suriye’de İran güçleri ile Suriye ordu hedeflerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanayahu’nun, “Bu sabah hava kuvvetlerimiz, Suriye'deki İran Kudüs Gücü (Feylak El-Quds) ile Suriye ordusunun önemli askeri hedeflerine saldırı düzenledi. Bu yıllardır öncülük ettiğim net politikadır.” dediği belirtildi.

Netanyahu, İran’ın Suriye’de İsrail’e karşı askeri olarak kökleşmesine izin vermeyeceğine vurgu yaparak şunları ifade etti:

“İran'ın Suriye'de bize karşı askeri olarak yerleşmesine izin vermeyeceğiz ve bize Suriye topraklarından herhangi bir saldırı girişimine müsamaha göstermeyeceğiz. Bize saldırmaya çalışan veya bize saldıran her kimse, sonuçlarına katlanacaktır.”

İsrail ordusundan bu sabah yapılan yazılı açıklamada, İsrail jetlerinin Suriye ordusu ile Kudüs Gücü'ne ait depo ve hava savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu 8 askeri hedefi vurduğu belirtilmişti.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA da askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden yerel saatle 03.11'de Şam'ın güneyinde Suriye ordusuna ait bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini kaydetmişti.

İsrail ordusu, dün Suriye sınırının İsrail tarafında çok sayıda patlayıcı madde bulunduğunu açıklamıştı.

- İsrail'in Suriye'ye saldırıları

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Suriye yönetimi hem de Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar ediyor.

İsrail ilk kez 2019’un sonlarında "sürpriz bir şekilde" Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başlamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da daha önce yaptığı açıklamada Suriye’ye yönelik bazı saldırıların kendilerince düzenlendiğini ifade etmişti.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni de 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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