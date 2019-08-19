0553 313 94 23

Netanyahu'dan küstah açıklama: Seçimler olsa da vuracağım

Terör devleti İsrail'in eli kanlı lideri Benyamin Netanyahu, genel seçimlerin Gazze'ye saldırı planını engelleyemeyeceğini belirtti.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:57
Netanyahu'dan küstah açıklama: Seçimler olsa da vuracağım

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze'yi vuracaklarını, genel seçimlerin bunu engelleyemeyeceğini söyledi.

Middle East Monitor'un haberine göre dün Ukrayna'da iki günlük ziyarette bulunan Başbakan Netanyahu, "Seçimlerden dolayı Gazze'de büyük bir kampanyadan kaçındığım söyleniyor. Bu doğru değil. Beni tanıyan herkes güvenlik güçleriyle tam işbirliği içinde olduğumu bilir. Gerekirse seçimlerle ya da seçimsiz büyük bir kampanyaya başlayacağız" dedi.İsrail, bu hafta Gazze'de bir Hamas gözlem noktasına saldırı düzenledi.

Hamas sözcüsü Fazi Barhoum "Gazze Şeridi'ne karşı saldırganlık tırmanıyor. Gazze'deki direniş güçleri, şeridin hedef olmasına izin vermeyecek" dedi.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin seçimi iptal ettirmek için bir savaş başlatabileceği ihtimali konuşuluyor. Netanyahu'nun dün yaptığı yorumlar bu stratejinin son kanıtı olarak görülüyor.

Sebebiyse Netanyahu'nun Mayıs ayında bir iktidar koalisyonu kurmasını neredeyse tek başına engelleyen Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile Mavi Beyaz (Kahol Lavan) partisinin Başkanı ve eski Genel Kurmay Başkanı Benny Gantz ile oy paylaşımı konusunda anlaşabileceği dedikoduları.

Mavi Beyaz ve Netanyahu'nun Likud Partisi, Knesset'de eşir koltuklara sahipler (31). Eğer Lieberman ve Gant anlaşırsa bu sonuç değişebilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:57
  1. Netanyahu
  2. İsrail
  3. Gazze

YORUM YAZ

  • MilliMilli20 dk önce
    Sonuçta terör devleti,barış-demokrasi beklemek nafile.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Pazaryeri’ndeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başladı
  1. Pazaryeri’ndeki tarım arazilerinde..
  2. Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme..
  3. TFF’den Karabükspor’a puan silme..
  4. Akçakoca’da yapılacak çalışmaları..
  5. Sarıyer’de denize uçan minibüs kamerada
  6. Ürdün Kralı, Almanya Savunma Bakanıyla..
  7. Minik taraftar bayram harçlığını..
  8. Atatürk’ün Yalova’ya gelişinin 90...
  9. Kaymakam Keçeli basın ile vedalaştı
  10. Piyasalarda gün sonu
  11. Fatih Erbakan: Bu asla kabul edilemez
  12. Afganistan Cumhurbaşkanı söz verdi:..
  13. Borsa günü düşüşle tamamladı
  14. Üç büyükşehir belediyesindeki..
  15. Didim’de mutfakta çıkan yangın korkulu..
  16. Erikli crumble nasıl yapılır? Erikli..
  17. Didim’de uyuşturucu göz açtırılmıyor
  18. Antalya’da iki araç kafa kafaya..
  19. Kuyulu ev müzeye dönüşecek
  20. Şehit Aileleri Derneğinden kayyum..
  21. Yeme isteğini azaltan yiyecekler..
  22. Kastamonu tır devrildi: 1 yaralı
  23. Zehir tacirlerine darbe! Onlarca kök..
  24. Baraj gölünde boğulan küçük Elif..
  25. Ordu Valisi’nden kayyum atanmasına..
  26. Ülke açıkladı: İsrail hava sahamızı..
  27. Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı..
  28. Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos..
  29. Gazeteci Ferdi Durdu’nun mutlu günü
  30. Muğlaspor'da başkanvekili Tahir Ünsal..
Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

Günün Karikatürü

18 Ağustos 2019
İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!