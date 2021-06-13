Netanyahu görevi yarın devredecek
Terörist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın görevi Naftali Bennett'e devredeceği bildirildi.
Terörist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın görevi Naftali Bennett'e devredeceği belirtildi.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Bennett'in pazartesi Filistin'in başkenti Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde bir araya geleceği bildirildi.
Görüşmeye ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.
İsrail basınından yer alan haberlerde ise görüşmede Netanyahu'nun görevi Bennett'e devredileceği ancak Başbakanlıkta resmi bir devir teslim töreni yapılmayacağı ifade edildi.
İşgalci terörist İsrail'de Bennett ve Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti Mecliste bugün güven oyu alarak 12 yıllık Netanyahu dönemini sona erdirmişti.
Koalisyon anlaşmasına göre Yamina lideri Bennett, 2 yıl boyunca başbakanlık görevini sürdürecek.
Bennett, Ağustos 2023'te görevi Gelecek Var lideri ve koalisyon ortağı Yair Lapid'e devredecek.