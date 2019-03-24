Neslihan Yiğit'ten bronz madalya - Milli badmintoncu, Orleans Masters Turnuvası'nda tek kadınlarda üçüncü oldu



ANKARA (AA) - Orleans Masters Badminton Turnuvası'na katılan milli sporcu Neslihan Yiğit, tek kadınlarda bronz madalya elde etti. Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da düzenlenen organizasyonda Neslihan, ilk turda ABD'li Crystal Pan, ikinci turda da Endonezyalı Choirunnisa Choirunnisa'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Japon Ayumi Mine'yi 2-0 yenen Neslihan, yarı finalde İskoç Kirsty Gilmour engelini geçemedi. Gilmour'a 25-23, 17-21 ve 12-21'lik setlerle 2-1 yenilen milli badmintoncu, üçüncü oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.