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Neslihan Güler’den gözyaşlarıyla veda

Romanya’nın başkenti Bükreş’te oynanan Final Four üçüncülük maçı sonrası kariyerini sonlandıran deneyimli voleybolcu Neslihan Güler, gözyaşları içinde veda etti.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:56
Neslihan Güler’den gözyaşlarıyla veda

CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde Final Four heyecanı Romanya’nın başkenti Bükreş’te yaşanıyor. Bugün İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile üçüncülük maçına çıkan Galatasaray, rakibine 3-0 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takımda kariyerini noktalayan Neslihan Güler, gözyaşları içinde veda etti.
Mücadele sonrası duygularını paylaşan Neslihan Güler, "Hayatımda ilk defa önümde ne olduğunu bilmiyorum. Çok mutluyum, herkese teşekkür ediyorum. Herkes hakkını helal etsin" dedi.

’Kariyerinde geride ne bıraktın’ sorusuna deneyimli voleybolcu, “Bir omuz, iki diz, iki bilek bıraktım herhalde. Çok da bir şey bıraktığımı düşünmüyorum. Çok keyif aldığım bir şey yaptım. Ama bizim için bunu yapabilmek sınırlı. Elimden geleni yaptım. Benim üzerimde emeği geçen herkes hakkını helal etsin" diye konuştu.

Kaybedilen mücadeleyi de değerlendiren Neslihan, "Final Four’da bana göre daha iyi olabilirdik. Final oynamayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama bazen bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. Kontrolünüzden çıkıyor her şey ve olmuyor. Ben gelmeden önce bir sakatlık yaşamıştım. İki tane iğne olup çıktım maça ama yine de bir şey yapmadım. Olmayınca olmuyor. 24 senede bunu öğrendim. Hepsiyle oynamak benim için büyük bir şans. Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir yıldı" ifadelerini kullandı.
Neslihan, kariyer planlaması ile ilgili olarak ise henüz bir planının olmadığını paylaştı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:56
  1. volaybol
  2. Romanya
  3. Bükreş
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