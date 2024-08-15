Nesli tükenmekte olan hayvana bakın ne yaptı!

Tokat’ın Artova ilçesinde doğada nadir görülen ve nesli tükenmekte olan vaşak, bir vatandaş tarafından kışkışlandı.

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vaşakı kışkışlayarak uzaklaştırmaya çalışan vatandaş o anları kayıt altına aldı. Kendisini görüntüleyen vatandaşa adeta poz veren vaşak, zaman zaman tedirgin hareketler sergiledikten sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

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