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Yaşam Nesli tükenmekte olan hayvana bakın ne yaptı!
Yaşam

Nesli tükenmekte olan hayvana bakın ne yaptı!

Yeniakit Publisher
2024-08-15 20:36:00 -

Nesli tükenmekte olan vaşak, bir vatandaş tarafından kışkışladı.

Tokat’ın Artova ilçesinde doğada nadir görülen ve nesli tükenmekte olan vaşak, bir vatandaş tarafından kışkışlandı.

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vaşakı kışkışlayarak uzaklaştırmaya çalışan vatandaş o anları kayıt altına aldı. Kendisini görüntüleyen vatandaşa adeta poz veren vaşak, zaman zaman tedirgin hareketler sergiledikten sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

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