‘Nereye kaçtı Kılıçdaroğlu?’ Bu yazı başörtüsü teklifinin intikamıdır

Cumhuriyet’te köşe karalayan Orhan Bursalı, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Bursalı, Kılıçdaroğlu’nun ABD seyahati sırasında birkaç saat ortadan kaybolmasına tepki göstererek, “Nereye kaçtı bu Kılıçdaroğlu?” başlığı attı. Bu sert üslup, CHP’lilerin Kılıçdaroğlu’na olan tepkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, kemalist Orhan Bursalı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki yazısı da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

CHP’nin başörtüsüyle ilgili bir kanun teklifi hazırlamasıyla birlikte, CHP ve Cumhuriyet gazetesi arasında bir sürtüşme başladı. Aslında bu sürtüşme CHP’nin tüm tabanıyla, tabanın yüzde 70’i ile bir sürtüşme haline gelecektir. Ama bizim Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu gibiler diyor ki, “Bu kaçırılmaz, tarihi bir fırsat. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP böyle bir teklif verdiğine göre bunun üstüne hemen balıklama atlamamız lazım.” Ben de diyorum ki, “Balıklama atlamayın, sonra başınızı taşa çarparsınız.” Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu tekil olarak söylüyor bunu, CHP tabanıyla birlikte söylemiyor. Cumhuriyet’in şu an, “Nereye kaçtı bu Kılıçdaroğlu?” başlıklı yazısı da aslında başörtüsüyle ilgili kanun teklifi verilmesinin intikamı olarak yazılmış bir yazı.