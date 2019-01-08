Nereden nereye... Türkiye şampiyonu milli sporcu, mazot hırsızlığından tutuklandı

Trabzon’da, bir inşaat şantiyesindeki iş makinesinin deposundan mazot çalan, aralarında Türkiye şampiyonu eski milli sporcu ile Trabzon Adliyesi’nde temizlik görevlisinin de bulunduğu 4 arkadaştan biri, pişmanlık duyunca jandarmaya giderek kendilerini ihbar etti.

Olay, Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çağlayan mevkiinde yaşandı. Olaya karışan ve daha sonra pişman olup kendilerini ihbar eden D.D.’nin mahkemedeki ifadesine göre; kiralık araçla şehir içinde gezintiye çıkan U.K.B. (34), M.K. (27), B.P. (24) ve D.D. (25) adlı arkadaşlar, daha sonra kafaları çekmek için aldıkları içki ile ormanlık alana gittiler. Alkol aldıktan sonra Yenicuma Mahallesi’ne giden ve haftalık semt pazarının kurulduğu yerde boş bir bidon bulan 4 arkadaş, saatler gece 24.00 sularını gösterdiğinde buradaki araçların yakıt depolarının kapaklarını kontrol etmeye başladı. Depo kapaklarını açmayı beceremeyen ve umduklarını bulamayan arkadaşlar, tekrar bir büfeye giderek alkol almaya devam ettiler.

Önce bidonları sonra mazot çaldılar

Şanslarını bir kez daha denemek için bu kez Maçka yoluna giden 4 arkadaş, gözlerine kestirdikleri bir şantiyenin önünde durdu. Yanlarında getirdikleri 25 litrelik bidonu şantiyede bulunan iş makinesinin deposundan çektikleri mazotla dolduran arkadaşlar, bidonun kapağı olmadığı için mazotu kiraladıkları aracın deposuna boşalttı.

İş makinesinin deposunda kalan mazotun tamamına göz koyan arkadaşlar, daha fazla bidon bulmak için geri döndü. M.K.’yı Bahçecik Mahallesi’nde bulunan evine bıraktıktan sonra Yenicuma’daki tek katlı bir evin bahçesinden 4 adet bidon alan U.K.B., B.P. ve D.D., iş makinesinin bulunduğu şantiyeye tekrar geri döndüler. Şahıslar, yanlarında getirdikleri beş bidonu iş makinesinin deposundan çaldıkları mazotla doldurduktan, kapağı olmayan bidonu ise kiraladıkları aracın deposuna boşalttıktan sonra aracın deposuna yerleştirdikleri mazot dolu bidonlarla Yenicuma’ya geri döndüler.

Çaldıklarını spor salonuna koydular

Wushu eski Türkiye şampiyonu olduğu öğrenilen ve eski milli sporcu olan U.K.B.’nin açacağı spor salonuna giden arkadaşlar, çaldıkları mazotla dolu bidonları spor salonun içerisine bıraktı. Saatin ilerlemesiyle birlikte üç arkadaş ayrılarak evlerine gitti. Olayın ardından bir gün geçtikten sonra, yaptıklarından dolayı pişman olan ve vicdan azabı çeken D.D., önce Çarşı Polis Merkezi Amirliği’ne gitti. Olayın jandarma bölgesinde gerçekleşmesinden dolayı polisler, D.D.’yi alarak Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim etti.

Pişman oldu her şeyi anlattı

Pişman olduğunu söyleyen ve olayı tüm ayrıntılarıyla anlatan D.D.’nin ifadelerinden yola çıkarak araştırma başlatan jandarma ekipleri, belirtilen güzergahtaki güvenlik kameralarını ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada kayıtların ve ifadelerin örtüştüğüne kanaat getiren jandarma ekipleri, cumhuriyet savcısının izniyle geri kalan üç arkadaşı yakalayarak gözaltına aldı.

Diğerleri suçlamaları reddetti

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının sonra Trabzon Adliyesi’ne getirilen 4 arkadaş, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan U.K.B., B.P. ve M.K. belirtilen yol üzerinden geçtiklerini kabul ederken haklarındaki iddiaları reddetti. Şahıslardan M.K.’nın Trabzon Adliyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

'Pişman oldum'

Olayın açığa çıkmasını sağlayan şüphelilerden D.D. ise, mahkemede, olayın yaşandığı geceyi sırasıyla anlattıktan sonra, “İftira atmıyorum. Bildiklerimi anlatıyorum. İşlemiş olduğumuz olayı söylemek ve pişman olduğumdan dolayı teslim oldum” beyanında bulundu.

Tutuklandılar

Şüpheli beyanlarının ve avukat savunmalarının ardından hakim, U.K.B., B.P., M.K. ve D.D.’nin, ‘açıkta bırakılmış eşyanın hırsızlığı’ suçlamasından tutuklanarak cezaevine konmasına hükmetti.

Yaptıkları hırsızlıktan dolayı pişman olan ve tüm yaşananları teslim olarak itiraf eden D.D.’nin tutuklanmasına avukatı Ali Can Kaynar itiraz etti. İtirazın üzerine D.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında, biri eski milli wushu sporcusu, biri adliye temizlik işçisinin bulunduğu üç kişinin ise Bahçecik’te bulunan Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tutukluluk halleri devam ediyor.