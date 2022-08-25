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Siyaset Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Akşener'in oyuncakları sosyal medyayı salladı
Siyaset

Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Akşener'in oyuncakları sosyal medyayı salladı

Türkiye’yi dolaşıp hükümetin ekonomi politikalarını topa tutan, ayarlanmış vatandaşlara ezberletilmiş şeyler söyleterek prim yapmaya çalışan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, lüksün dozunu kaçırınca vatandaştan, “Bu değirmenin suyu nereden geliyor?” sorusu geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 15:35:00 -
Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Akşener'in oyuncakları sosyal medyayı salladı

 Yeni Akit  Ankara 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarını halka şikayet etmek için şehir şehir ilçe ilçe gezen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geziler sırasında abartılı lüks araç konvoylarıyla gündeme gelmişti. Son olarak Akşener’in kullandığı özel jet ve yaklaşık 10 milyon liralık ultra lüks makam arabasıyla fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Soru zor, tahminler daha zor!

Meral Akşener’e “Bu değirmenin suyu nereden geliyor?” diye soran vatandaşlara yine diğer sosyal medya kullanıcıları, “Genel başkanlıktan ayrılacaktı. Devam edeceksin emrini kim verdi ise değirmenin suyu oradan”, “Dolar yüklü konteynerlardan”, “Okyanus ötesinden mi acaba?”, “FETÖBANK’tan”, “Pensilvanya’dan”, “Tabi ki ABD’den”, “Nereden gelecek; milletin vergileri ile aldıkları parti yardımı ile yine millete hava atıyorlar. 2001 krizinde millete 300 milyar dolar yük bindiren büyük siyasi, ekonomi figürleri bu gün kurtuluş için arsızca milletin önüne çıkıyor. Ve hala milletin vergilerini hiç etmeye devam” şeklinde yorumlar yaptı.

Her yoruma çok sayıda yorum ve retweet gelirken sosyal medya Akşener’i terletecek soruyla çalkalandı.

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