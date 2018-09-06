THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Nerede o eski komşuluklar...

Komşuluk ilişkilerinin iyi yürütülmesi, toplum hayatı açısından çok önemlidir.

06 Eylül 2018 Perşembe 18:54
Nerede o eski komşuluklar...

Bir ayette Allah Tealâ şöyle buyurur:

“Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, elinize bakanlara iyi davranın.” (Nisa 36)

Peygamber Efendimizin de bu konuda bizleri uyarıcı bir çok hadisi vardır. Buyuruyor ki:

“Allah’a ve ahiret gününe inanan, misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe inanan, komşusuna iyilikte bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da sussun.”

“Cebrail bana komşuya iyilik yapmayı o kadar ısrarla tavsiye etti ki, birbirine mirasçı yapacak sandım.”

“Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşlarına en hayırlı olandır. Komşuların en hayırlısı da komşusuna hayırlı olandır.”

Hz. Muhammed (sav) komşularını ziyaret eder, sevinçli ve üzüntülü zamanlarda yanlarında olurdu. Onların dertleriyle ilgilenmeyi, sahip olduklarını onlarla paylaşmayı görev bilirdi. O şöyle derdi: “Komşusu açken kendi tok yatan kimse bizden değildir.”

Günümüzün komşulukları ile geçmişi karşılaştırmak yanlış olur. Komşuluk kavramının giderek yok olduğu toplumumuzda insanlar aynı mahallede bırakın mahalleyi aynı apartmanda yabancı gibi yaşamakta.

Eskiden “Ev alma komşu al”, “Komşu komşunun külüne muhtaçtır”, “Komşuda pişer bize de düşer” denirdi.

Sıcacık insanî ilişkilerinin yaşandığı komşuluklar ne yazık ki, hızlı kentleşmeye yenik düşmüş durumda. Eskiden mahallelerde birlik ve beraberlik içinde yaşanırdı. Mahallede herkes birbirini tanır kimin derdi sıkıntısı var bilinirdi. Evler yan yana ve can canaydı. Eskiden bir evde yaşayan nüfus ne kadar olursa olsun yalnız evin reisi çalışır herkes onun getirdiği kazançla geçinirdi. Evler mütevazi evlerdi. O dönemlerde televizyonlar, bilgisayarlar yoktu. Saatlerce uzaktan uzağa laflayacak telefonlar da...

Yiyecek, giyecek ve eşya azdı. Ama olmasın varsın. Misafire çok önem verilirdi. “Misafir on rızıkla gelir birini yer dokuzunu bırakır” denirdi. “Misafirin geldiği eve bereket gelir” kavramı vardı insanlarda.

Komşular birbirlerine evini, malını, canını emanet edebilirlerdi. Komşular arasında mahremiyet ve saygı vardı. Birbirlerinin yanlışlık ve hatalarını ayıplamaz ve hor görmezlerdi. Ortada bir yanlışlık varsa mahallenin büyükleri hata sahibini uyarır ve ona öğüt verirdi.

Çünkü aynı mahallede yaşayan insanlar asırlarca iç içe yaşamış; ecdattan gelen komşuluk bağlarının perçinlenmesiyle akrabadan yakın olmuş herkes birbirini ağabeyi, ablası gibi sayardı.

O dönemlerde komşunun komşuyu gözetmesi en büyük hak sayılırdı.

Eskiden başımızın tacı olan misafirlerimiz, günümüzde ev sahibine büyük bir külfet olarak görülmekte. Yeni nesil komşuluk nedir sorusuna cevap veremeyecek hale geldi. Her gün aynı kapıdan geçtiği belki de karşı dairesinde oturan insanları tanımadan yaşamakta...

 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 18:54
  1. komşuluk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanser olmadan bakım yapın
    1. Kanser olmadan bakım yapın
    2. ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var
    3. Başkan Erdoğan ortak basın..
    4. Kazada yaralanan Halil Ünver hayatını..
    5. Düz tabanlı mısınız?
    6. Ayak ağrıları öldürebilir
    7. Ayakta şişmeler ağrılar ve tedavisi
    8. İstanbul'da helikopterin düşme anı..
    9. Uzmanınından D vitamini için tavsiyeler
    10. Karın neden guruldar?
    11. Bohça böreği nasıl yapılır?
    12. Ejder meyvesi göz sağlığı için faydalı!
    13. Uyku problemi çekiyorsanız yasemin..
    14. Alkol meme kanseri yapıyor
    15. Hamilelikte astım ilaçlarını kullanmak..
    16. Sineklik temizliği için...
    17. Nerede o eski komşuluklar...
    18. UCM'den Arakanlı Müslümanlar için flaş..
    19. Arabaşı çorbası nasıl yapılır?
    20. Eşinizle karşılıklı dua edin
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...