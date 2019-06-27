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'Nerdesin aşkım' diye zırvalayan eşcinseli gören küçük çocuk bakın ne yaptı

Yeniakit.com.tr'nin Ankara'daki LGBTİ eyleminde görüntülediği 10'lu yaşlarında bir çocuk, karşısındaki sapkının hareketlerini minik dünyasında anlamlandıramayınca çareyi kaçmakta buldu. Kameralarımıza yansıyan görüntüler, sapkınların toplum yapısına verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 22:54

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

LGBTİ'li azgınlar, yurt dışından Türkiye'ye devşirilen 'Onur Yürüyüşleri'nde birbirinden ahlaksız ve iğrenç görüntülerle devam ediyor. Bu yıl da valilikler tarafından yasaklanmasına rağmen, İzmir'de direnen sapkınlar yürüyüş yapmak istemiş ve emniyet güçlerinin engeli ile karşılaşmışlardı.

Yeniakit.com.tr, yasağa rağmen 'tereddütsüz yürüyeceğiz.' diyen sapkınların Ankara'daki bir eylemini görüntüledi. Kameralarımıza yansıyan görüntü, ahlaksızların toplum dinamiklerine nasıl zarar verdiğini kanıtlar nitelikteydi.

Korkan çocuk çareyi kaçmakta buldu!

Ankara Kızılay'da bir LGBTİ eyleminde 10'lu yaşlarındaki çocuk, olan biteni meraklı gözlerle seyrederken karşısındaki iğrenç adamın ne yaptığını anlamlandıramayınca çareyi kaçmakta buldu. LGBTİ'li sapkını birkaç dakika seyreden çocuğun korkuyla oradan uzaklaştığı anlar yeniakit.com.tr kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntüler, ahlaksızların özellikle genç nesille çocuklara nasıl zarar verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 22:54
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