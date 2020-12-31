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Teknoloji Neptün'deki fırtına görüntülendi
Teknoloji

Neptün'deki fırtına görüntülendi

Hubble Uzay Teleskobu, Neptün'de Atlantik Okyanusu'ndan bile daha büyük olan fırtınayı görüntülemeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:53:00 -
Neptün'deki fırtına görüntülendi

1990 yılında STS-31 görevi esnasında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, 30. yıl dönümünü kutluyor. Teleskop, atmosfer üzerinde yörüngede bulunduğu için gaz ve hava durumlarından etkilenmeden net görüntüler elde edebiliyor.

Hubble Uzay Teleskobu, mavi rengiyle öne çıkan Neptün'de dev bir fırtınayı görüntüledi.

İlk olarak 2 yıl önce keşfedilen fırtınanın şu anda çoktan zayıflaması gerekirdi, ancak fırtına etkisini yitirmeden Neptün atmosferinde gözlemlenebiliyor. Ayrıca fırtınanın, Atlantik Okyanusu'ndan bile daha büyük olduğu söyleniyor.

Neptün'ün içinde kopan dev fırtınalar, ilk defa 1989 yılında Voyager 2 aracının gezegene yaklaşmasıyla ortaya çıktı.

Yeni görüntülerde yer alan fırtına ise, döngüleri bozan yapısıyla Neptün hakkında keşfedilecek çok daha fazla şey olduğunu gözler önüne seriyor.

Neptün, Güneş sisteminde sekizinci, Güneş'e en uzak ve katı yüzeyi bulunmayan gezegendir. Gaz gezegenler sınıfında yer alan Neptün, Jupiter ve Satürn'e kıyasla farklı yapısından ötürü "buz devi" olarak da sınıflandırılıyor.

Güneş sisteminin Uranüs ile beraber en soğuk iki gezegeninden biri olan Neptün, katı yüzeye sahip olmamakla birlikte gezegenin dış katmanı genel olarak hidrojen ve helyumdan oluşuyor.

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