Nemlendirici aloe vera kremi nasıl yapılır? Evde aloe vera kremi yapımı ve faydaları

Aloe vera nedir?

Anavatanı Afrika olan aloe vera, “ilaç bitkisi” isimleriyle de tanınıyor. M.Ö 1500 yıllarında Eski Mısır’da yanık tedavisinin yanı sıra, enfeksiyon ve parazit tedavisinde de kullanılan bitkinin, ünlü Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın güzellik sırlarından biri olduğu, cildini taze tutmak için aloe vera ile masaj yaptırdığı biliniyor. Ayrıca, Afrikalı avcıların terlemeyi ve vücut kokusunu gidermek için aloe verayı ciltlerine sürdüğü belirtiliyor.

Aloe vera ne işe yarar?

Aloe vera, uzun yıllardır sağlık sorunları için kullanılan şifalı bir bitkidir. Evinizde rahatlıkla yetiştirebileceğiniz aloe vera; cilt sorunları başta olmak üzere saç bakımı, bağışıklık problemleri ve diyabet için de destek sağlar. Cilt için sayısız faydası olan bu bitkinin suyu, vücuda da çok fazla yarar sağlıyor.

Evde aloe vera kremi tarifi

Aloe vera kremi nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 fincan aloa vera jeli

Yarım fincan katı Hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı jojoba yağı

5 yemek kaşığı kadar bal mumu

Hoş kokulu esansiyel yağ

Evde aloe vera kremi nasıl yapılır?

Genel amaçlı kullanım için hazırlayacağınız nemlendirici etkisi aloe vera kremi için öncelikle çırpıcı kullanarak aloe vera jelini bir kap içinde güzelce çırpın. Şimdi bitkisel yağ hariç tüm malzemeleri benmari usulü bir kapta eritin. Eriyen malzemelerin sıcağı çıkana kadar bekleyin ve soğuk şekilde hepsini çırpın. Aloe vera jelini, benmari usulü erittiğiniz malzemelerin içine ekleyin ve yeniden çırpın. Son aşamada kokusunu beğendiğiniz esansiyel yağı da krem içine ekleyerek tahta kaşıkla karıştırın. Hazırladığınız aloe vera kremini, cam kavanoz içinde serin bir yerde muhafaza ederek gün içinde kullanabilirsiniz.

Aloe vera kremi faydaları

*Aloe vera kremi faydası sayesinde cildinizde oluşan kaşıntıları giderebilirsiniz.

*Bu kremi düzenli olarak kullandığınızda, dirsek ve topuklarda oluşan çatlaklar onarılır.

*Aloe vera kreminin tırnakları güçlendirme etkisi vardır.

*Kırışıklık gideren aloe vera kremi sayesinde kendinizi daha genç hissedebilirsiniz.

*Evde hazırladığınız aloe vera kremini gece ve gündüz 2 defa kullanabilirsiniz.

*Ancak nemlendirici aloe vera kremini gün içinde istediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

Aloe vera bitkisi yüze nasıl uygulanır?

Yüzünüzü günde iki kez aloe vera jeli ile temizleyin. Aloe vera jeli, doğru kullanıldığı zaman hem yüz temizleyicilerin hem de nemlendiricilerin yerini alabilir. Sabahları ve akşamları cildinize ince bir tabaka halinde uygulayın. Soğuk suyla durulayın ve yüzünüzü kurulayın.

Aloe vera bitkisi göz altına sürülür mü?

Aloe vera da yüzyıllardır göz altı morlukları için kullanılan şifalı bir bitkidir. Göz altı şişliklerini azaltmak için kullanılan kremler, göz altı morluklarını tedavi etmek amaçlı kullanılan medikal serumlar, vitamin, antioksidan ve farklı kimyasal içeriklere sahiptirler.

Aloe vera nasıl kullanılır?

Aloe vera jeli, doğru kullanıldığı zaman hem yüz temizleyicilerin hem de nemlendiricilerin yerini alabilir. Sabahları ve akşamları cildinize ince bir tabaka halinde uygulayın. Soğuk suyla durulayın ve yüzünüzü kurulayın. Yüzünüzdeki cildi, özellikle de gözlerinizin etrafındaki hassas cildi ovalamaktan kaçının.