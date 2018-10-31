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Neleri pişirmeli veya neleri çiğ yemelisiniz?

Günlük aldığınız besinlerin %60’ı çiğ, %40’ı ise pişmiş olmalı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 20:10
Neleri pişirmeli veya neleri çiğ yemelisiniz?

Yani bir başka deyişle salata ve meyve ağırlıklı bir beslenme, en doğru beslenme şekli. Buna karşılık asla pişirilmeden yenmemesi gereken gıdalar da var. Havuç da kök yumrusu, patates de.. Havucu çiğ olarak yemenizde büyük yarar var. Ancak, patates için değil böyle bir söz telaffuz etmek, pişirilmeden yanına bile yaklaşılmaması gerekir.

Patlıcan ve patates sinir sisteminin düzenli çalışmasını engelleyen bazı toksit maddeler vardır; ancak iyi pişirildikleri zaman bu maddeler etkisiz hale gelir. Özellikle patatesin çok iyi pişirilmesi gerekir.

KABAĞI HAŞLA DOMATESİ PİŞİR

Haşlanmış kabakta karaton maddesi etkili bir antioksidandır. Domatesin piştikçe yararı artar.

Çiğ meyve sebzelerin sağlığımız üzerindeki önemi, ilk kez 80’li yıllarda tıp gündemine oturdu. Yapılan son araştırmalarda ortaya çıkan bir gerçek şu ki, meyve ve sebzelerdeki bazı besin değerleri, pişme sonucunda artıyor.

Domates, güçlü bir antioksidan olan ve kanser hücrelerini öldüren “licopen” adlı bir madde taşır. Bu maddenin, piştikçe etkisi 3-4 kat artıyor, kanseri önlüyor.

Çiğ mi, pişmiş mi yiyelim?

Yapraklı sebzeleri çiğ ya da az su ile kısa sürede pişirerek yemeliyiz. Köklü sebzeler ise iyi pişirilmeli aksi taktirde hazımsızlık yapabilir.

Brokoli ve lahana gibi sebzeler uzun süre pişirilirse tadı bozulur. Orta boy bir kabak, az pişmiş yenirse yetişkin bir insanın günlük folik asit ihtiyacının %50’sini karşılar.

Maydanoz, biber, salatalık, marul, tere, kıvırcık, roka, yabani sarmısak, filiz pırasa, soğan zengin birer vitamin kaynakları olduğu için en iyisi çiğ yemektir.

Tamam çiğ köfteyi çok seviyor olabilirsiniz. Ama biberle pişiyor güzellemesine aldanmayın. Sağlığınıza zararlıdır! Bütün et ürünlerini mutlaka pişirerek, ama asla yakmadan yemelisiniz.

Tavuk but orta ateşte veya fırında, tavuk göğüs eti uzun süre ve iyi pişirilmeli.

Balığı haşlama, ızgara ya da buğulama olarak hazırlamanızda fayda var.

Makarnayı çok pişirirseniz vitamin kaybına uğrar ve hazmetmesi güçleşir.

Pilavın ise uzun süre piştiği zaman nişasta ve vitamin değeri azalır.

Yumurtayı en yararlı pişirme şekli ”rafadan”dır. Uzun süre pişirirseniz yumurta akında bulunan “avidina” adlı madde, sarısında bulunan besin değerlerini yok ediyor.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 20:10
  1. meyve
  2. sebze
  3. hangi sebzeler pişirilmeli
  4. hangi sebzeler çiğ tüketilmeli

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