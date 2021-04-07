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Gündem Nejat Önder kimdir, nerelidir? Nejat Önder AK Parti’ye mi katıldı?
Gündem

Nejat Önder kimdir, nerelidir? Nejat Önder AK Parti’ye mi katıldı?

CHP'de çeşitli kademelerde uzun süre görev yapan ve son olarak Çanakkale'de İl Genel Meclis Başkanlığı görevine seçilen Nejat Önder, AK Parti’ye geçti. Nejat Önder’e rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Peki Nejat Önder kimdir, nerelidir? Nejat Önder AK Parti’ye mi katıldı?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 14:45:00 - 2021-04-07 14:46:26
Nejat Önder kimdir, nerelidir? Nejat Önder AK Parti’ye mi katıldı?

Çanakkale CHP’de yıllarca Merkez İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı yapan Nejat Önder düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Nejat Önder'e rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Nejat Önder'in açıklamaları şöyle: CHP’de uzun seneler hizmet vermiş bir arkadaşınızım. Ama beni bugün AK Parti saflarına getiren, gelmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi, Cumhurbaşkanımızın da arz ettiği gibi, bizim partimizde Atatürk lazım olduğunda sahip çıkılıyor. ‘Atatürk’ demekten yüksünen üst düzeyde partililerimizin çoğalmış olması, PYD ile komşuluğa bile razı olan Genel Başkan yardımcılarının olmasından dolayı bundan böyle siyasi yaşamıma AK Parti saflarında devam etmemi sağlayacak olan, bu gururu yaşatacak olan Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan’a, Jülide İskenderoğlu’na, İl Başkanımız Naim Makas’a teşekkür ediyorum. Ben de bu saatten sonra AK Parti’nin başarısı için çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

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