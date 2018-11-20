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Negatiflik sağlığı bozuyor

Negatif olmak hem insanın kendisini hem de çevresini olumsuz etkiler. Algının sağlığa etki nedenleri nelerdir?

20 Kasım 2018 Salı 21:59
Negatiflik sağlığı bozuyor

Bedenen formumuzu etkileyen en önemli faktörlerden biri, yaptığımız egzersiz miktarından çok, kendimizi diğer insanlarla nasıl kıyasladığımız.

Yeni bir araştırmaya göre, insanların kendi sağlıklarıyla ilgili algıları ile sağlıkları arasında şaşırtıcı bir bağlantı var. Fiziksel aktivite bakımından kendisini olumsuz görenler "düşünce yoluyla formdan çıkmış" olabiliyor.

ABD'deki Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları 61 bin yetişkinin ölüm oranları ile ilgili verileri inceledi. 21 yıl boyunca bu insanların ne kadar egzersiz yaptıklarına, esas olarak da kendi yaşıtları diğer insanlara kıyasla ne kadar egzersiz yaptıklarını düşündüklerine bakıldı. Bu süreçte katılımcıların bazıları çeşitli hastalıklardan hayatını kaybetmişti.

Katılımcıların sağlığını etkileyen çeşitli faktörleri inceleyen araştırmacılar, ilginç bir durum fark etti. Akranları kadar egzersiz yapmadığını düşünenler, gerçekte onlar kadar olsa da onlardan daha fazla egzersiz yaptıklarını düşünenlerden daha erken ölmüştü.

Katılımcının sağlığıyla ilgili diğer etkenler, sigara içmek gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda bile aynı sonuç ortaya çıkıyordu.

Egzersiz elbette insanın ortalama yaşam süresini artırır. Ama bu araştırma, egzersiz algısının da önemli olduğunu gösteriyordu.

Araştırmayı yapan Octavia Zahrt kendi kişisel deneyimi üzerine bu konuyu incelediğini söyledi. Üniversite için California'ya taşınan Zahrt, oradaki arkadaşlarının sürekli gym'e gitmesi nedeniyle kendisini yeterince egzersiz yapmıyor olma düşüncesinin sardığını ve formda hissetmemeye başladığını anlattı.

Başkalarından daha az hareketli olma hissinin sağlık üzerindeki etkisini incelediğinde, bu insanlarda ölüm riskinin, kendisinin başkalarından daha fazla egzersiz yaptığını düşünenlerden yüzde 71 daha fazla olduğunu gördü.

ALGININ SAĞLIĞA ETKİ SEBEPLERİ

Zahrt'ın bu iddiası olağandışı gelebilir; ama algılarımızın sağlığımızı etkileyebileceğine dair en az üç neden sunulabilir:

1. Yeterince aktif olmadığımızı düşünürsek strese gireriz. Çevremizdeki insanların sürekli egzersiz yaptığı, sağlıkla ilgili mesaj bombardımanına tutulduğumuz koşullarda endişeye kapılırız; kronik stres ise sağlığın düşmanıdır.

2. Aktif olduğumuzu düşünüyorsak kendimizi atletik görürüz ve bu algı bizi daha fazla egzersize yönlendirebilir. 2015'te yapılan başka bir araştırma da bu fikri destekliyordu. Arkadaşlarınızdan daha az formda olduğunuzu düşünüyorsanız, yıl boyunca egzersiz yapma ihtimaliniz de azalır.

3. Plasebo etkisinin tersi bir etki de söz konusu olabilir. Örneğin bir ağrı kesicinin tesirli olduğu düşüncesi onun vücuttaki etkisini artırabilir. Bunun tersi ise nosebo etkisidir. Yani negatif beklenti nedeniyle bir tedavinin psikolojik etkisi azalabilir. Belki de arkadaşlarımız kadar egzersiz yapıyor, ama böyle algılamadığımız için yararlarını yeterince görmüyor olabiliriz.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 21:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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