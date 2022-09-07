Nefis perde pilavı tarifi | Tam ölçülü perde pilavı nasıl yapılır?
Pek çok kişi perde pilavının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, perde pilavı için hangi malzemeler gerekli? Denenmiş tam ölçülü perde pilavı tarifi:
Farklı ve leziz bir pilav hazırlamak isteyenler 'Perde pilavı nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, tam ölçülü denenmiş perde pilavı tarifi:
Nefis perde pilavı tarifi
Malzemeler:
- 3 su bardağı pirinç
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 adet tavuk budu
- 4.5 bu bardağı su
- Yarım fincan kuş üzümü
- 200 gram çiğ badem
- 1 kahve fincanı dolmalık fıstık
- Karabiber
- Tuz
Hamuru için:
- 2 adet yumurta
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- Aldığı kadar un
- Tuz
Tam ölçülü perde pilavı nasıl yapılır?
İşe tavuk butlarını haşlayarak başlayın.
Tereyağını bir tencereye alın ve yıkadığınız pirinçleri güzelce kavurun.
Haşlanan tavukların suyundan iki kaseyi pirinçlerin üzerine ekleyin.
Pilava tuzu ekleyin ve ocağın altını kısın. Tencerenin kapağını da kapatın.
Pilav suyunu tamamen çekmeden pirinçler diriyken tencereye dikeldiğiniz tavukları, kuş üzümünü. bademi ve karabiberi ekleyin.
Pilavı güzelce karıştırın.
Bir yoğurma kabının içerisine hamur malzemelerini alın ve yoğurun.
Hamuru biri büyük biri küçük iki bezeye bölün.
Bir kek kalıbını yağlayıp üzerine çiğ baden yerleştirin.
Büyük hamuru açın ve kek kalıbının altına yerleştirin.
Pilavı hamurun içerisine boşaltın.
Küçük parça hamuru da açın.
Hamuru pilavın üzerine yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pilavı kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.