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Ekonomi Nefesler tutuldu… Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda
Ekonomi

Nefesler tutuldu… Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük müjdelerinden biri olan Sözleşmeli statüde kamuda çalışanların kadroya geçirilmesini öngören, 458 bini aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 16:36:00 -
Nefesler tutuldu… Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, görüşmelere başlanmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, “Sözleşmeli statüde kamuda çalışanların kadroya geçirilmesini öngören, 458 bini aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren Kanun Teklifi üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonu olarak müzakereleri başlattık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçtikten sonra Genel Kurul’a gelerek yasalaşma süreci tamamlanacak.

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