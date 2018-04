Nefesler tutulacak! Kalpler İstanbul'da atacak

Galatasaray ile Beşiktaş bugün 343. kez karşı karşıya gelecek. 94 yıllık rekabette oynanan 342 maçın 120'sini Galatasaray, 109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 480 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi.

Cim-Bom'un ligde de üstünlüğü bulunuyor. İki takımın karşı karşıya geldiği lig maçlarında Galatasaray 43, Beşiktaş ise 34 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamadı.

SAKAT: Caner (Beşiktaş)

CEZALI: Serdar Aziz (Galatasaray)

RAKAMLARLA DERBİ

Derbide, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan (Galatasaray-784/Beşiktaş-764), topa en fazla sahip olan (Beşiktaş-% 61/Galatasaray-%59) ve en fazla isabetli şut çeken (Beşiktaş-183/Galatasaray-181) iki takım karşılaşacak.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 25 maçın 24'ünde ilk golü atan takım yenilmedi, 19 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Ligin en fazla şut pası atan iki oyuncusu bu maçta karşılaşacak: Ricardo Quaresma-78, Younes Belhanda-74

Fatih Terim, teknik direktör olarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 21 maçın 19'unda yenilmedi. Terim, 10 galibiyet, 9 beraberlik elde etti.

Terim, teknik direktör olarak Beşiktaş ile karşılaştığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Fatih Hoca, en son Mayıs 2003'te bir Süper Lig maçında siyah-beyazlılara mağlup olmuştu.

Galatasaray evinde 17 maçtır yenilmiyor. 16 galibiyet, 1 beraberlik alan Aslan, son 10 maçını da kazandı. Sarı kırmızılılar en son Nisan 2009-Mart 2010'da iç sahada 18 maçlık yenilmezlik serisi elde etmiş, en son Aralık 2005 - Ağustos 2006 arasında evinde arka arkaya 11 maç kazanmıştı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de kaybettiği son 10 maçın tamamı deplasmanda geldi. Bu 10 maçın 6'sında Beşiktaş'ın rakipleri İstanbul takımlarıydı. (OPTA verileri)

TECRÜBELİ BEKLER

Her iki takım için bir başka ortak nokta ise savunma bekleri. Galatasaray'da Mariano ve Nagatomo, La Liga ve Serie A tecrübelerine sahip. Mariano, son 11 golün beşine direkt etki etti. Nagatomo da artık as futbolculardan... Beşiktaş'ta Adriano Caner Erkin'in sakatlığı nedeniyle sol beke dönüyor.

Süper Lig'in en kıdemli sağ beki Gökhan Gönül de derbide ekstra mesai yapacak.