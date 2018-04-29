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Nefesler tutulacak! Kalpler İstanbul'da atacak

Şampiyonluk mücadelesinin en kritik maçı olarak nitelendirilen Galatasaray - Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu.

29 Nisan 2018 Pazar 09:31
Nefesler tutulacak! Kalpler İstanbul'da atacak

Galatasaray ile Beşiktaş bugün 343. kez karşı karşıya gelecek. 94 yıllık rekabette oynanan 342 maçın 120'sini Galatasaray,  109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 480 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi.

Cim-Bom'un ligde de üstünlüğü bulunuyor. İki takımın karşı karşıya geldiği lig maçlarında Galatasaray 43,  Beşiktaş ise 34 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği  bozamadı.

SAKAT: Caner (Beşiktaş)

CEZALI: Serdar Aziz (Galatasaray)

RAKAMLARLA DERBİ

Derbide, bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan (Galatasaray-784/Beşiktaş-764), topa en fazla sahip olan (Beşiktaş-% 61/Galatasaray-%59) ve en fazla isabetli şut çeken (Beşiktaş-183/Galatasaray-181) iki takım karşılaşacak.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 25 maçın 24'ünde ilk golü atan takım yenilmedi, 19 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Ligin en fazla şut pası atan iki oyuncusu bu maçta karşılaşacak: Ricardo Quaresma-78, Younes Belhanda-74

Fatih Terim, teknik direktör olarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 21 maçın 19'unda yenilmedi. Terim, 10 galibiyet, 9 beraberlik elde etti.

Terim, teknik direktör olarak Beşiktaş ile karşılaştığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Fatih Hoca, en son Mayıs 2003'te bir Süper Lig maçında siyah-beyazlılara mağlup olmuştu.

Galatasaray evinde 17 maçtır yenilmiyor. 16 galibiyet, 1 beraberlik alan Aslan, son 10 maçını da kazandı. Sarı kırmızılılar en son Nisan 2009-Mart 2010'da iç sahada 18 maçlık yenilmezlik serisi elde etmiş, en son Aralık 2005 - Ağustos 2006 arasında evinde arka arkaya 11 maç kazanmıştı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de kaybettiği son 10 maçın tamamı deplasmanda geldi. Bu 10 maçın 6'sında Beşiktaş'ın rakipleri İstanbul takımlarıydı. (OPTA verileri)

TECRÜBELİ BEKLER

Her iki takım için bir başka ortak nokta ise savunma bekleri. Galatasaray'da Mariano ve Nagatomo, La Liga ve Serie A tecrübelerine sahip.  Mariano, son 11 golün beşine direkt etki etti. Nagatomo da artık as futbolculardan... Beşiktaş'ta Adriano Caner Erkin'in sakatlığı nedeniyle sol beke dönüyor.

Süper Lig'in en kıdemli sağ beki Gökhan Gönül de derbide ekstra mesai yapacak. 

 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 09:31
  1. Beşiktaş Spor Kulübü
  2. Sarı Lacivertliler
  3. Bordo Mavili Takım
  4. Sarı Kırmızılılar
  5. Ricardo Quaresma
  6. Siyah beyazlılar
  7. Beşiktaş Kulübü
  8. Younes Belhanda
  9. İspanya La Liga
  10. İtalya Serie A
  11. Galata Saray
  12. Gökhan Gönül
  13. Serdar Aziz
  14. Galatasaray
  15. Caner Erkin
  16. Trabzonspor
  17. Fatih Terim
  18. Fener Bahçe
  19. Fenerbahçe
  20. Televizyon
  21. Fatih Hoca
  22. Besiktaş
  23. Beşiktaş
  24. Istanbul
  25. İstanbul
  26. Milliyet
  27. Quaresma
  28. Belhanda
  29. La Liga
  30. F.Bahçe
  31. Serie A
  32. G.Saray
  33. Cimbom
  34. Aralık
  35. Fatih
  36. F.B.
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