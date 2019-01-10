0553 313 94 23

Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) istifa eden bir uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler yaklaşık 400 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

10 Ocak 2019 Perşembe 08:41

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilenlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa'da bir tatil köyündeki villaya operasyon düzenledi.

400 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Evde kokuya duyarlı dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramada, yaklaşık 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, olayla bağlantısı bulunduğu iddia edilen Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve TSK'dan istifa eden uzman çavuş M.Ç. ile A.Ç, T.K, S.Ç, M.F.Ç, Suriye vatandaşları A.M, H.A, A.A. ve İ.B'yi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında bir firarinin arandığı, şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramanın sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 08:41
  1. Hakkari
  2. İzmir
  3. Uyuşturucu
  4. Jandarma
  5. komutan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzayın derinliklerinde radyo sinyali tespit edildi
    1. Uzayın derinliklerinde radyo sinyali..
    2. Milli tenisçi Cem İlkel, Avustralya..
    3. Tarihin en büyüğü başlıyor... TSK'dan..
    4. Küresel piyasalar pozitif seyrini..
    5. Camide sosyalizm eğitimiyle "İslam'ı..
    6. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    7. Van'da uyuşturucu operasyonu
    8. ABD'li Müslümanlardan Maryland..
    9. Serbest piyasada döviz açılış..
    10. GÜNDEM / 10 Ocak 2019
    11. Yozgat'ta kar nedeniyle eğitime ara
    12. Çipras: Uluslararası çapta rezil oluruz
    13. Türken Vakfı Muhammed Ali'nin çiftlik..
    14. Kamu sosyal tesis ücretleri güncellendi
    15. Nefes kesen operasyon! Jandarma..
    16. Kara yollarında durum
    17. Günün âyet ve hadisi
    18. Mum faciası! Gözyaşları içinde izledi
    19. Çipras'tan erken seçim sinyali
    20. Gaziantep'te korkutan deprem!
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak