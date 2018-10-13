Nefes darlığınız kalbinize işaret

Özellikle kalp dokularını besleyen damarlarımız olan koroner damarların darlıkları ve tıkanıklıkları ile oluşan koroner arter hastalıklarında, kalp fonksiyonlarının azalması sonucu nefes darlığı ortaya çıkabilir. Yine yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp kasının infeksiyöz hastalıkları da kalp büyümesi olarak bilinen ve nefes darlığına yol açan kalp yetersizliğine sebep olabilir.

Pompalanamayan kan içeride birikir.

Kalp yetersizliği genel olarak, kalp kasında gelişen hasar sonucu kalbin vücudun ihtiyacı olan kanı pompalayamamasından kaynaklanır. İleri doğru pompalanamayan kan, kalbin gerisindeki akciğerler, toplardamarlar gibi yapılarda birikerek nefes darlığı ve bacaklarda şişme benzeri belirtilere yol açar. Belirtiler genelde fiziksel aktivite ile ortaya çıkar. İlerlerse istirahat sırasında da görülebilir. Yine geceleri ortaya çıkan, uykudan uyandıran boğulma hissi ve nefes darlığı da kalp hastalıklarının önemli bir belirtisidir. Elbette tam teşhis, kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesini sağlayan ekokardiyografi ile konulabilir. Kalp hastalıkları için risk grubunda bulunan; 30 yaş üzeri erkekler, sigara içenler, ailesinde erken yaşta kalp rahatsızlığı bulunanlar, daha önce kalp krizi geçirenler, hareketle alâkalı nefes darlığından şikâyetçi ise, kardiyoloji kontrolünden geçmelidirler.