Nefes darlığı yani 'Dispne'



Nefes darlığı (dispne), hastanın güçlükle nefes alıp vermesi halidir. Nefes darlığı, sübjektif olarak duyulan rahatsız edici bir duyudur. Hasta soluma eforunun arttığını duyar. Nefes darlığına "zorlu solunum" demek de mümkündür. Normal bir insanın alışkın olduğundan fazla bir iş yaparken fazla nefese ihtiyaç duyması (hiperpe) bir nefes darlığı değildir. Gayet tabii her kişinin bir iş görme gücü kapasitesi vardır. Bunu aşınca normalden daha derin ve daha hızlı solumaya başlar.

Özellikle hareketsiz bir hayat yaşayanlar, yaşlılar, şişmanlar ve kadınlar küçük bir eforla daha fazla nefes alıp verme ihtiyacı ile karşılaşırlar. Bunları da nefes darlıkları arasına katmamak gerekir.

Dispne bir hastalık halidir

İstirahat halinde bir şahsın bir dakikada soluduğu hava (dakika solunum hacmi), zorlu şekilde bir dakikada soluduğu havanın (maksimum solunum kapasitesi) üçtebirinden azdır. Bu oranın büyümesi, yani solunum yedeğinin azalması, dispneye sebep olur.

Bu hastalık halini, yani “dispne”yi tetikleyen pek çok alt rahatsızlık veya etken vardır. Bunların başında akciğerlerdeki sorunlar gelir. Eğer bir liste yapmak istersek şunları sıralayabiliriz:

● Akciğerde sıvı toplanması

● Akciğer Amfizemi

● Akciğer Apsesi

● Akciğer atardamarı darlığı

● Akciğer embolisi

● Akciğer kanseri

● Eksüdalı akciğer zarı iltihabı

● Sınırlı veya loka akciğer zarı İltihabı

● Mevsim alerjileri

● Arı ve böcek sokmaları

● Bakır sülfat etkilenmesi

● Bilgisayar başında uzun süre hareketsiz kalmak

● Bronsektazı yani bronş genişlemesi

● Burunda sıkınılar

● Demir eksikliği anemisi

● Hamilelik

● Egzersizlerin tetiklediği astım

● Panik atak

● Tansiyon yükselmesi

● Guatr

● Kalp rahatsızlıkları

● Tüberküloz

● Tronik bronşit

● Kronik yorgunluk

● Mitral kapak sarkması

● Mitral kapak yetmezliği

● Çalışılan oda ortamındaki hava kirliliği.. Kötü klima

● Öfke

● Ve elbete sigara

Nefes darlığına iyi gelen bazı bitkiler

Boru çiçeği; nefes darlığını, bronşiti ve de astımın sebep olduğu hastalıkları gidermektedir.

Gelincik; nefes darlığına, astıma ve de bronşite iyi gelir. Kan tükürmeyi ve de istifrayı engeller. Yanıkların iyileşmesini sağlar.

Günlük ağacı; ağaçtaki yongalar kurutularak, günlük kullanılır ve de buğu olarak kullanılır. Nefes darlığını gidermektedir.



Mahlep; Pruni mahlep balgam söktürmede, nefes darlığında, prostatın tedavisinde kullanılmaktadır.

Meyankökü; gribe, anjine ve de nefes darlığında yararlıdır. Öksürüğe iyi gelir ve de balgam söktürücüdür.

Okaliptüs; öksürüğe iyi gelir, boğazlardaki ve de burundaki iltihaplanmayı gidermektedir.