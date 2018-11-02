0553 313 94 23
impression

Nefes alamıyorsa...

Mazallah bir şey yutarsa paniğe kapılmadan hemen 112'yi aramalısınız ve...

02 Kasım 2018 Cuma 14:39
Nefes alamıyorsa...


Her anne baba adayı nefes borusu tıkanmış çocuğa veya bebeğe nasıl ilk yardım yapılacağını öğrenmeli. Küçük çocuklar, çoğunlukla evde, yüzme havuzunda, küvette, dere ve göllerde, kanallarda, hendeklerde ve ufak su birikintisinde boğulabilirler. 5 yaşından küçük çocuklar küvette iken her zaman onların yanı başında bulunulmalı. Bir çocuk birkaç saniyeliğine de olsa yalnız bırakılmamalı.

● Hemen 112 aranmalı.

● Bebeği kolunuza yüz üstü gelecek şekilde yatırıp, bebeğin başı çene kısmından elle kavramalısınız. Yer çekimini sağlamak üzere, kol aşağıya doğru dizle desteklenmeli.

● Bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin (skapulaların) hizasından, diğer elin taban kısmı ile 5 kez vurulmalı.

● Sonra diğer kola sırt üstü yatırılarak, kalp masajı yapılan (iki meme başı arasında çizilen hayali çizginin bir parmak altı) yerden 5 kez bastırılmalı.

● Ağız içine, yabancı cisim çıktı mı diye bakılıp gözle görünen bir şey yoksa işlem yabancı cisim çıkana kadar sürdürülmeli.

● Eğer bebeğin bilinci kapanmışsa, ağız içi kontrol edildikten ve bir kez soluk verildikten sonra işlem, acil yardım gelinceye veya yabancı cisim çıkıncaya kadar sürdürülmeli.

Minik biraz büyükse...

Boğazına herhangi bir cisim kaçan, nefes alamayan fakat bilinci açık az 3-6 arası çocuklarda nasıl müdahale edeceksiniz:

● Yine önce biri hemen 112’yi aramalı.

● Müdahale yapacak olan kişinin bir yumruğu çocuğun göbeğinin hemen üzerine başparmak karnına bakacak şekilde konul- malı.

● Diğer el ile yumruk kavranmalı. Çocuk kaldırılmalı ama ayakları yerden kesilmemeli.

● Çocuğun bu konumda, ayaklarını yerden kesmeyecek şiddette içe ve yukarı doğru 5 kere darbe uygulanmalı.

Yabancı cisim, eğer soluk borusundan atılamaz veya akciğere doğru ilerlerse tıkanan yerin seviyesine göre nefes alıp vermekle ilgili farklı klinik tablolar görülür. Besin eğer soluk borusunu tam tıkadıysa, soluk alıp vermek imkansız hale gelir, ani başlayan öksürük genellikle ilk semptomdur, çocuk nefes alamadığından çırpınmaya ve morarmaya başlar, yardım edilmezse 5 dakika sonra beyin oksijensizliğe dayanamadığından kalıcı hasarlar gelişmeye başlar. Akciğerlere kaçtıysa, tıkadığı yerin ardında kalan yerde bir süre sonra hava dolaşımının bozulmasına bağlı zatürre tablosu gelişebilir. Bulgular genellikle en az birkaç gün sonra ortaya çıkar yani olayın hemen devamında şikayet olmaması maalesef olayın tamamen atlatıldığı anlamına gelmeyebilir bu nedenle birkaç gün sonra çıkan şikayetler için doktora başvurulduğunda boğulma hikayesi doktora anlatılmalıdır.

112'nolu telefonu asla unutmayınız.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 14:39
  1. boğaza yabancı cisim kaçması
  2. nefes alamama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fas'ta İsrailli şirkete protesto! Kovuldular
    1. Fas'ta İsrailli şirkete protesto!..
    2. Adıyaman'da bin 500 yıllık kilise..
    3. Fakirliğin gözü kör olsun!
    4. Adalet Bakanı izin verdi! O savcı..
    5. Kaya tuzu çok faydalı
    6. Cihangir İslam'a bir kötü haber daha!
    7. 15 Temmuz hain darbe girişiminin şok..
    8. Ünal Karaman onayladı! Trabzonspor o..
    9. Erkek sağlığında bunlar çok çok etkili
    10. Nefes alamıyorsa...
    11. MKEK'den Emniyet Genel Müdürlüğüne 3..
    12. İYİ Partili isim zehir zemberek..
    13. İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    14. İkinci el çanta almanın en ekonomik..
    15. Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor
    16. Uluslararası EbûMansûr el-Mâtürîdi ve..
    17. Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz..
    18. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    19. Netanyahu sessizliğini bozdu! Kaşıkçı...
    20. Ev alırken hesabı nasıl ve neye göre..
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’