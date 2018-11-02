Nefes alamıyorsa...



Her anne baba adayı nefes borusu tıkanmış çocuğa veya bebeğe nasıl ilk yardım yapılacağını öğrenmeli. Küçük çocuklar, çoğunlukla evde, yüzme havuzunda, küvette, dere ve göllerde, kanallarda, hendeklerde ve ufak su birikintisinde boğulabilirler. 5 yaşından küçük çocuklar küvette iken her zaman onların yanı başında bulunulmalı. Bir çocuk birkaç saniyeliğine de olsa yalnız bırakılmamalı.

● Hemen 112 aranmalı.

● Bebeği kolunuza yüz üstü gelecek şekilde yatırıp, bebeğin başı çene kısmından elle kavramalısınız. Yer çekimini sağlamak üzere, kol aşağıya doğru dizle desteklenmeli.

● Bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin (skapulaların) hizasından, diğer elin taban kısmı ile 5 kez vurulmalı.

● Sonra diğer kola sırt üstü yatırılarak, kalp masajı yapılan (iki meme başı arasında çizilen hayali çizginin bir parmak altı) yerden 5 kez bastırılmalı.

● Ağız içine, yabancı cisim çıktı mı diye bakılıp gözle görünen bir şey yoksa işlem yabancı cisim çıkana kadar sürdürülmeli.

● Eğer bebeğin bilinci kapanmışsa, ağız içi kontrol edildikten ve bir kez soluk verildikten sonra işlem, acil yardım gelinceye veya yabancı cisim çıkıncaya kadar sürdürülmeli.

Minik biraz büyükse...

Boğazına herhangi bir cisim kaçan, nefes alamayan fakat bilinci açık az 3-6 arası çocuklarda nasıl müdahale edeceksiniz:

● Yine önce biri hemen 112’yi aramalı.

● Müdahale yapacak olan kişinin bir yumruğu çocuğun göbeğinin hemen üzerine başparmak karnına bakacak şekilde konul- malı.

● Diğer el ile yumruk kavranmalı. Çocuk kaldırılmalı ama ayakları yerden kesilmemeli.

● Çocuğun bu konumda, ayaklarını yerden kesmeyecek şiddette içe ve yukarı doğru 5 kere darbe uygulanmalı.

Yabancı cisim, eğer soluk borusundan atılamaz veya akciğere doğru ilerlerse tıkanan yerin seviyesine göre nefes alıp vermekle ilgili farklı klinik tablolar görülür. Besin eğer soluk borusunu tam tıkadıysa, soluk alıp vermek imkansız hale gelir, ani başlayan öksürük genellikle ilk semptomdur, çocuk nefes alamadığından çırpınmaya ve morarmaya başlar, yardım edilmezse 5 dakika sonra beyin oksijensizliğe dayanamadığından kalıcı hasarlar gelişmeye başlar. Akciğerlere kaçtıysa, tıkadığı yerin ardında kalan yerde bir süre sonra hava dolaşımının bozulmasına bağlı zatürre tablosu gelişebilir. Bulgular genellikle en az birkaç gün sonra ortaya çıkar yani olayın hemen devamında şikayet olmaması maalesef olayın tamamen atlatıldığı anlamına gelmeyebilir bu nedenle birkaç gün sonra çıkan şikayetler için doktora başvurulduğunda boğulma hikayesi doktora anlatılmalıdır.

112'nolu telefonu asla unutmayınız.