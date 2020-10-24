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Kadın - Aile Neden her gün yorgun hissediyorum? | Halsizlik yorgunluk sebepleri
Kadın - Aile

Neden her gün yorgun hissediyorum? | Halsizlik yorgunluk sebepleri

Sürekli yorgun hissetmenin sebebi nedir? Bazı dönemlerde kendimizi bitkin hissederiz. Hiçbir hastalık belirtisi olmasa da parmağımızı bile kıpırdatmak büyük bir acı verir. Bu sebeple pek çok kişi yaşadığı bu yorgunluğun sebebini merak ediyor. Neden kendimi her gün yorgun hissediyorum? | Halsiz olma sebebim nedir? | Sürekli yorgun hissetmek hastalık belirtisi mi?

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:14:00 -
Neden her gün yorgun hissediyorum? | Halsizlik yorgunluk sebepleri

Uyku düzeninize dikkat ediyor olmanıza rağmen yataktan kalkmak sizin için bir hayli zor mu? Ne kadar uyursanız uyuyun, uykunuzu alamıyor musunuz? Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin bazı sebepleri olabilir. Halsizlik şikayetinden kurtulmak içinse hayatınızdaki beş rutini değiştirmeniz yeterli olacak. Peki, sürekli uykusuz yorgun hissetmekten nasıl kurtulurum?

Neden her gün yorgun hissediyorum? | Halsizlik yorgunluk sebepleri

Yanlış beslenme alışkanlığı vücudunuzun dengesini bozabilir. Sağlıklı beslenmediğinizde vücudunuz zamanla enerjisini kaybetmeye başlar. Bu sebeple yediklerinize içtiklerinize bir hayli dikkat etmelisiniz. Kahvaltılık gevrekler, makarnalar, pizzalar, poğaçalar ve hamur işleri kan şekerinizin yükselmesine yol açar ve kendinizi daha enerjik hissedersiniz. Ancak kan şekeriniz düşmeye başladığında yeniden kendinizi bitkin hissetmeye başlarsınız. Anlık enerjiler yerine sağlıklı yemekler tüketerek halsizliğinizden kurtulabilirsiniz. Kahvaltıda poğaça, simit yerine salatalık, domates, peynir ve zeytinden oluşan bir tabak hazırlayıp yerseniz: enerjiniz öğle saatine kadar değil akşam yatağa girene kadar devam eder. Aynı şekilde diğer öğünlerinizde de sağlıklı ve dengeli beslenme kuralını ihmal etmemelisiniz.

Spor yapmayı unutmayın

Hareketsiz bir hayat kendinizi daha yorgun hissetmenize yol açar. Özellikle pandemi 'Evde kal' çağrılarına kulak verenler evde hareket etmeyi bırakınca halsizlikle ilgili şikayetleri arttı. Hareket etmek içinse spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz. Evde basit hareketlerle yapacağınız egzersizler yorgunluğunuzu azaltacaktır.

Su içmeyi unutmayın!

Uzmanlar sağlıklı bir beden için günde en az 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Az su tüketimi vücudunuzun susuz kalmasına yol açar. Bu sebeple kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Su içmek aklınıza gelmiyorsa; yanınızda bulunduracağınız bir şişe edinin. Suyunuzu nane, salatalık ya da elma dilimleriyle lezzetlendirebilirsiniz. Kısacası susadığınızda değil her aklınıza geldiğinde su içmelisiniz.

Uyku düzeni önemli

Uzun saatler boyu değil kaliteli uyumak kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Uzmanlar gece uykusunun önemli olduğunu belirtiyor. Her gün 9-10 saat uyusanız bile kendinizi uykusuz hissediyorsanız; uyuduğunuz saatleri gözden geçirmelisiniz. Her gün aynı saatte yatağa girip aynı saatte uyanmaya dikkat edin. Ayrıca en geç 11.00 gibi yatağa girerek sağlıklı bir gece uykusu alabilirsiniz.

Stres faktörlerini azaltın

Uzmanlar her türlü hastalığın ilk sebebi olarak stresi gösteriyor. Günümüzde stressiz yaşamak belki zor görünse de hayatınızda ki stres kaynaklarını azalttığınızda kendinizi daha dinç hissedeceksiniz

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