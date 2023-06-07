Necmettin Batırel dolardaki yükselişin nedenini açıkladı

Ekonomi yazarı Necmettin Batırel son günlerde kurlardaki yükseliş hakkında bir açıklamada bulundu.

Batırel, dolardaki artışın nedenini bilinçli bir artış olarak yorumladı.

Batırel'in açıklamaları şöyle:

TL'nin dolar karşısında seçim sonrası %15 değer kaybetmesi bilinçli olarak gerçekleştirildi. Daha doğrusu seçim öncesi kur üzerinde yükseliş yaşanmaması için yapılan merkez bankası müdahalesine son verildi. Serbest piyasaya geçiş adımı olarak değerlendirilen bu gelişmeyle birlikte rezervlerdeki erime de durdu.

"Rezervlerde bu hafta artış olabilir"

Bu hafta brüt ve net rezervlerde artış bekliyorum. Önceden TL aşırı değerli olduğu için ithal mallar cazip hale gelmiş, tüketimi artmış. Böylece cari açıktaki artış büyümüştü. Şimdi kurlar yükseldiği için ithal mallar pahalanacak, tüketimi azalacak, döviz açığımız daralacak. Yeni hedef risk primindeki düşüşlerin artmasıyla birlikte Türkiye’nin kredi notunun yükselmesi ve böylece yabancı yatırımcıların gelişine imkan sağlanması. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati “ihracatçılarla turizmcilere 14 Mayıs sonrası yaptığı açıklamada “biraz daha dişinizi sıkın, ikinci tur seçimden sonra dolar 27 – 30 TL bandına erişecek” diyerek kurların yükseleceğini çok açık bir şekilde söylemişti, Kurlardaki artış enflasyonu ilk anda tetikleyecek görünüyor. Ama yaz mevsimi dolayısıyla bir defa enerji faturamız küçüldü. Turizm gelirleri artacak. Ayrıca sebze ve meyve fiyatları düşüşe geçti. 22 Haziran’da Para Politikası Kurulu’nun faiz kararı ve yapacağı açıklamayla tavan belirlenecek. Societe General’e’in son analizine dikkatinizi çekmek istiyorum. Fransız yatırım kuruluşu Merkez Bankasının faizi 650 baz puan arttıracağını öne sürererek Lira'nın yakın vadede forward sözleşmelerinden güçlü bir şekilde daha iyi performans göstermesini beklediğini açıklayarak Drimal, Dolar/TL ’nin 20,88’den kısa pozisyon açılmasını, 23 seviyesinden zarar-kes yapılmasını tavsiye etmişti. Kuruluş üçüncü çeyrekte dolar/TL’nin 21.50 seviyesinde oluşmasını bekliyor.

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