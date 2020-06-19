Ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım?

Sosyal Güvenlik çatısı altında farklı emeklilik sistemleri mevcut. Birinci emeklilik modeli sigortalı işe girişinize göre belirlenen prim ve yaş şartına göre belirlenen normal emeklilik modelidir. Bu hak sahibine tam emekli aylığı bağlanmasıdır.

İkinci model ise yaşlılık aylığıdır. Yaşlılık aylığı 60 yaşına gelmiş ancak tam aylık için istenilen prim gün sayısı bulunmayan kişilerin emekli olabilmesi için sunulan bir modeldir. Bu modelde 99 öncesi işe girişi olanlardan 3600 prim günü, 2008 öncesi girişi olanlarda 4500 prim günü 2008 sonrası için de 5400 prim günü şartı aranır.

Üçüncü emeklilik modeli engelli aylığıdır. Bu aylık doğuştan ya da iş hayatına başlamadan önce meydana gelen engellilik durumlarında geçerlidir. Şartları yine işe giriş tarihine göre belirlenmektedir. Dördüncü emeklilik modeli malulen emekliliktir. Bu sistem işe girişten sonra meydana gelen engellilikten kaynaklanan durumlarda geçerlidir. Siz işe başlamadan önce %60 ve üzeri engeliniz varsa 15 yıl 3600 gün ile emekli olabilirsiniz, işe başladıktan sonra bu oranda engeliniz oluşursa (malullük aylığı) 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü şartı aranır.

Tazminat durumunda herhangi bir fark bulunmamaktadır. Normal çalışanla engelli çalışanın tazminat hesaplamaları aynı yapılır. Pandemi süresinde evrak işlemlerinde gecikmeler yaşandı. Kurum personelleri var güçleriyle biriken talepleri sonuçlandırmaya çalışıyorlar.

Kim ne zaman emekli olur?

SSK emekli olmak için kaç gün pirim gerekli?

İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976'dan önce olanlar ne zaman emekli olur? 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar ne zaman emekli olur? 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 1.5.2008 tarihinden sonra olanlar ne zaman emekli olur? 7200 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir. Ayrıca bu tarihten itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artmaktadır. 7200 günü 2037 yılının sonuna kadar tamamlayanlar 61, 2039 sonuna kadar tamamlayanlar 62, 2041 sonuna kadar tamamlayanlar 63, 2043 sonuna kadar tamamlayanlar 64 ve 2044 sonuna kadar tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olabilmektedir.

8.9.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3600 gün ve 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasının ardından emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Bu tarihle 30.4.2008 arasında girişi olan kişiler ise 4500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olabilmektedir. 1.5.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için 5400 gün ve 63 yaşı tamamlaması gerekmektedir.

Bağkur Emekli Sandığı emeklilik prim günü ne kadar?

BAĞKUR'dan emekli olacaklar içinde benzer şekilde yapılmaktadır. 8.9.1999 tarihinden önce girişi olanlar için 25 yılı tamamlamaya kalan süreye göre hesaplanmaktadır. 8.9.1999 ile 30.4.2008 arasında girişi olanlar 9000 gün ve 60 yaşla emekli olmaktadır. 1.5.2008'den sonraki sürede girişi olanlar içinde aynı şartlar geçerli olup yaş kademeli olarak yükselmektedir.

Memurların emeklilik şartları da bulunmaktadır. BAĞKUR'da olan şartlara benzemekte ve 25 yıl ile 9000 gün şartı aranmaktadır. Fakat 1.5.2008'den sonrası için emeklilik yaşı burada da kademeli olarak artmaktadır. Söz konusu şartlar erkekler için geçerlidir. Kadınlarda hesap yapılırken yine aynı süreler dikkate alınmakta fakat emeklilik yaşı daha erken olmaktadır.

3600 gün emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

3600 gün emeklilik hesaplaması yapılırken 23 Mayıs 2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresi, kadın 50, erkek 55 yaş ve 3600 gün prim sayısı şartlarının oluşup oluşmadığına bakılıyor. 23 Mayıs 2002’de öngörülen şartları yerine getirmeyenler, bu şartları yandaki tabloda hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda maaşa hak kazanacak.