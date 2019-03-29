Ne zaman emekli olurum | BAĞ-KUR emeklilik hesaplama BAĞ-KUR emeklilik şartları 2019

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 4/b ne zaman emekli olabilirim uygulaması üzerinden emeklilik bilgilerinizi, maluliyet, maluliyet derecesi, erken yaşlanma, bakıma muhtaç malül çocuk sayısı gibi özel durum bilgilerinizi ile tamamı 3201 Sayılı Kanuna göre yurtdışı borçlanması gibi bilgileri doldurulması suretiyle ne ne zaman emekli olurum sorusuna cevap bulmuş olursunuz. Yine aynı şekilde Bağkur’lular SGK’ya kendi adlarına prim ödeyip devletin sağladığı sağlık ve emeklilik imkanlarından yararlanabilmektedir. Peki, Bağ-Kur emeklilik hesaplama nasıl yapılır? İşte bilinmesi gerekenler…

Çalışan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ne zaman emekli olabilecekleri. SSK, Bağkur ve Memur emeklilik Hesaplama aracı ve yöntemlerini haberimizden takip edebilirsiniz.BAĞ-KUR emeklisi olmak için gerekli olan şartlar işe giriş tarihine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre Bağ Kur'dan emekli olabilmek için üç kritik tarih bulunmaktadır. BAĞ-KUR emekliliğini belirleyen bu tarihler emeklilik şartlarındaki farklılıkların belirlendiği tarihler olmaktadır. BAĞ-KUR sigortalılarının işe giriş tarihlerine göre şartlarının belirlendiği bu tabloya göre;

– 1 Ekim 1999 öncesinde işe girenler

– 1 Ekim 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler

– 1 Mayıs 2008 sonrasında işe girenlerin emeklilik şartları farklı olmaktadır.

Bu tarihlere göre belirlenen emeklilik kriterleri ayrıca emekli olacak kadın ve erkekler içinde farklılıklar göstermektedir. Kadın sigortalı ve erkek sigortalıların aynı tarihte olan emeklilikleri arasında farklılıklar bulunmaktadır.

1999 öncesinde işe girmiş 4B kapsamındaki erkekler

BAĞ-KUR emeklilik hesaplama tablosuna göre;

1 Ekim 1999 öncesinde sigortalı olan ve bu tarih itibarı ile prim ödeme yıl sayıları 23 yıldan fazla olan erkek çalışanlar yaş şartı bulunmadan 25 yıl 9000 gün prim ödemesi yapmaları durumunda emekliye ayrılabilirler.

Bu şartı sağlayamayan kişilerin emekliye ayrılabilmeleri için emeklilik tablosundaki şartları sağlayarak yerine getirmeleri gerekmektedir. 25 yılı tamamlamaları yanı sıra belirtilen yaş kriterini de beklemeleri gerekmektedir. 01.06.2002 tarihi itibariyle 25 yıl tamamlamaya kalan süreye göre hangi yaş kriteri şu şekildedir;

25 yılın tamamlanmasına 2 yıl veya daha az süre varsa emeklilik yaşı 44

25 yılın tamamlanmasına 2 yıldan fazla veya 3 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 45

25 yılın tamamlanmasına 3 yıl 6 aydan fazla veya 5 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 46

25 yılın tamamlanmasına 5 yıldan fazla veya 6 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 46

25 yılın tamamlanmasına 6 yıl 6 aydan fazla veya 8 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 47

25 yılın tamamlanmasına 8 yıldan fazla veya 9 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 48

25 yılın tamamlanmasına 9 yıl 6 aydan fazla veya 11 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 49

25 yılın tamamlanmasına 11 yıldan fazla veya 12 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 50

25 yılın tamamlanmasına 12 yıl 6 aydan fazla veya 14 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 51

25 yılın tamamlanmasına 14 yıldan fazla veya 15 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 52

25 yılın tamamlanmasına 15 yıl 6 aydan fazla veya 17 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 53

1999 öncesi işe girmiş 4B kapsamındaki kadınlar

BAĞ-KUR emeklilik hesaplama tablosuna göre;

1 Ekim 1999 öncesinde sigortalı olan ve bu tarih itibarı ile prim ödeme yıl sayıları 18 yıldan fazla olan kadın sigortalılarda yaş şartı bulunmadan 20 yıl ve 7200 gün prim ödemesi yapmaları durumunda emekliye ayrılabilirler.

Yukarıdaki maddede belirtilen şartı yerine getiremeyen sigortalı kadınların 20 yılı tamamlamaları yanı sıra emeklilik tablosunda belirtilen yaşı tamamlamaları gerekmektedir. 20 yılı tamamlamaya kalan süreye göre emeklilik yaş kriteri şu şekildedir;

20 yılın tamamlanmasına 2 yıl ya da daha az süre varsa emeklilik yaşı 40

20 yılın tamamlanmasına 2 yıldan fazla ya da 3 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 41

20 yılın tamamlanmasına 3 yıldan fazla ya da 4 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 42

20 yılın tamamlanmasına 4 yıldan fazla ya da 5 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 43

20 yılın tamamlanmasına 5 yıldan fazla ya da 6 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 44

20 yılın tamamlanmasına 6 yıldan fazla ya da 7 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 45

20 yılın tamamlanmasına 7 yıldan fazla ya da 8 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 46

20 yılın tamamlanmasına 8 yıldan fazla ya da 9 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 47

20 yılın tamamlanmasına 9 yıldan fazla ya da 10 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 48

20 yılın tamamlanmasına 10 yıldan fazla ya da 11 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 49

20 yılın tamamlanmasına 11 yıldan fazla ya da 12 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 50

20 yılın tamamlanmasına 12 yıldan fazla ya da 13 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 51

20 yılın tamamlanmasına 13 yıldan fazla ya da 14 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 52

20 yılın tamamlanmasına 14 yıldan fazla ya da 15 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 53

20 yılın tamamlanmasına 15 yıldan fazla ya da 16 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 54

20 yılın tamamlanmasına 16 yıldan fazla ya da 17 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 55

17 yıldan fazla süre olanlar için emeklilik yaşı 58

BAĞ-KUR kapsamında yaş haddinden emekli olacak erkekler için emeklilik şartları

Yaş haddinden emekli olarak kısmi aylık almak isteyen erkekler için emeklilik yaşı tablosuna göre;

1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliğine tam iki yıl ve iki yıldan daha az kalan erkek çalışanların 15 yıl ve 5400 gün prim ödemesi yapmaları durumunda 55 yaşını doldurmuş erkekler emekliye ayrılabilirler.

1 Ekim 1999 tarihinde 15 tam yıl ve 55 yaş için 2 yıldan fazla süresi olan erkek sigortalılara kademeli emeklilik uygulanmaktadır.

BAĞ-KUR kapsamında yaş haddinden emekli olacak kadınlar için emeklilik şartları

Yaş haddinden emekli olarak kısmi aylık almak isteyen kadınlar için emeklilik yaşı tablosuna göre;

1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliğine tam iki yıl ve iki yıldan daha az kalan kadın çalışanların 15 yıl ve 5400 gün prim ödemesi yapmaları durumunda 50 yaşını doldurmuş kadınlar emekliye ayrılabilirler.

Ekim 1999 ve Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınların kısmı emeklilik alabilmek için 60 yaşını doldurmuş olmaları ve 15 yıl prim ödemelerinin bulunması gerekir.

Erkek ve kadınlarda yaş haddinden emeklilikte yaş kriterleri;

01.10.1999 tarihi itibariyle 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmasına kalan süreye göre emeklilik şartları şu şekildedir;

15 yılın tamamlanmasına 2 yıldan fazla ya da 4 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 56 yaş, kadınlar için 51 yaştır.

15 yılın tamamlanmasına 4 yıldan fazla ya da 6 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 56 yaş, kadınlar için 52 yaştır.

15 yılın tamamlanmasına 6 yıldan fazla ya da 8 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 57 yaş, kadınlar için 53 yaştır.

15 yılın tamamlanmasına 8 yıldan fazla ya da 10 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 57 yaş, kadınlar için 54 yaştır.

15 yılın tamamlanmasına 10 yıldan fazla süre kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler içi 58 yaş, kadınlar için 56 yaştır.

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