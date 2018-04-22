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Ne yaptın Edin Visca! Avrupa'nın zirvesinde

Medipol Başakşehir’in Boşnak futbolcusu Visca, Manchester City’nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne'un ardından Avrupa’da en çok asist yapan isim oldu.

22 Nisan 2018 Pazar 11:22
Ne yaptın Edin Visca! Avrupa'nın zirvesinde

Süper Lig'de asist krallığı koltuğunda oturan Visca, Başakşehir'in Kayseri maçındaki golüyle yine galibiyeti getiren isimlerden oldu.

Bu sezon 29 lig maçında 6 gol atan 14 asist yapan oyuncu bu değeri ile ise Avrupa'nın 10 büyük liginin en fazla asist yapan 2. ismi durumunda bulunuyor. Sadece 15 asistli Manchester City'den Bruyne'e geçilen oyuncu çok sayıda yıldız ismi geride bıraktı. Boşnak yıldız bu performansıyla Avrupa'daki bir çok futbol otoritesinin övgüsünü alıyor.

Başakşehir'in oynadığı futbolun başrolünde olan Visca, 7 sezon önce sadece 400 bin Euro'ya transfer oldu ve sonrasında takımının çıktığı 236 lig maçının 228'inde görev yaptı. Başarılı isim Türkiye kariyerinde 64 gol attı ve 68 asist yaptı. (Sabah)

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 11:22
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