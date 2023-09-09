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Gündem Ne yaptılarsa olmadı! Suudi Arabistan Türkiye'ye bu uçak için acil olarak ekip yollayacak
Gündem

Ne yaptılarsa olmadı! Suudi Arabistan Türkiye'ye bu uçak için acil olarak ekip yollayacak

Yeniakit Publisher
2023-09-09 19:08:00 -
Ne yaptılarsa olmadı! Suudi Arabistan Türkiye'ye bu uçak için acil olarak ekip yollayacak

Trabzon Havalimanı’ndan kalkıp, motorundaki arıza nedeniyle 2 kez acil iniş yapan Suudilere ait Flynas Havayolları’na ait yolcu uçağıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

2 kez acil iniş yapan Flynas Havayolları’na ait yolcu uçağında kapsamlı inceleme ve onarım için teknik ekip bekleniyor.

Trabzon-Cidde seferi için Trabzon Havalimanı’ndan kalkıp, motorundaki arıza nedeniyle 2 kez acil iniş yapan Flynas Havayolları’na ait yolcu uçağında kapsamlı inceleme ve onarım için yurt dışından gelecek teknik ekip bekleniyor. İlk kalkış sonrası motoruna kuş girdiği değerlendirilen uçağın yolcuları, başka bir uçakla ülkelerine gönderildi.

Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gitmek için önceki gün saat 22.15’te Trabzon Havalimanı’ndan kalkan Flynas Havayolları’na ait HZ-NS58 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre sonra motorlarından biri arızalandı. Arızaya bağlı olarak motorda alev uzaması oluştu. Bunun üzerine Giresun semalarından geri dönmek zorunda kalan uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı’na acil iniş izni istedi. Apronda alınan geniş güvenlik önlemleri sonrası uçak, havalimanına sorunsuz iniş yaptı. Uçaktan 130 yolcu ve 8 mürettebat tahliye edilirken, tedirginlik yaşayan ve çoğu Körfez ülkelerinden kente gelen turistler, otellere yerleştirildi.

Yeniden havalandı yine arızalandı

Apronda bekletilen uçakta kabin ekibi kontrollerini yaptı, kalkışa mani durum olmadığına karar verildi. Bunun üzerine uçuştan vazgeçen birkaçı hariç, diğer yolcular tekrar uçağa alındı. Uçak, Cidde seferi için saat 02.02’de yeniden kalktı. Yaklaşık 30 dakika sonra havada bahse konu arızanın aynısının yaşandığını fark eden pilot, geri dönüp yine acil iniş yaptı.

Park pozisyonuna alındı

Apronda park pozisyona alınan ve ilk kalkıştan kısa süre sonra motoruna kuş girdiği değerlendirilen uçakta, kapsamlı inceleme ve onarım için yurt dışından gelecek teknik ekip bekleniyor. Bu arada havada 2 kez korku dolu anlar yaşayan uçağın yolcuları ise kente gelen başka uçakla Cidde’ye gönderildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alev uzaması

Uçakta çalıştırılan motor devreye girmeyince benzin birikmesi meydana geliyor. Motoru çalıştırmak için yapılan sonraki ateşlemeler de biriken benzinin tutuşup alev almasına yol açıyor.

Kaynak: Airlinehaber

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