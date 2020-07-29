Ne salladın öyle! Yavaşşş... Karşınızda otobüsü uçak sanan İrfan

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Ana Haber Bülteni sunan İrfan Değirmenci, yaptığı açıklamalarıyla yine rezil oldu.

46 kişilik otobüsleri uçak yaptı

Değimenci, İstanbul'da İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşımacılığı yapan Havaist otobüslerinin 100 yolcu taşıdığını iddia etti.

Palavrada çığır açan İrfan Değirmenci'nin bahsettiği otobüsler, 46 kişi kapasiteli.

İşte Değirmenci'nin alay konusu olan o açıklaması:

Koca İstanbul'da havalimanından şehir merkezine gelmek demek şehirlerarası yolculuk demek. Havalimanından şehir merkezine gelen otobüslerde tek bir koltuk bile boş bırakmıyorlar.

"Çok zarar ettik onu karşılamalıyız" diyorlar ama bir otobüsün içinde 100 yolcu, tek koltuk bile boş değil. Nefes alınacak durum yok, havalandırma da zaten çalışmıyor. Sıkıntı.