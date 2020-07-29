  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ne salladın öyle! Yavaşşş... Karşınızda otobüsü uçak sanan İrfan

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Ana Haber Bülteni sunan İrfan Değirmenci, İstanbul'da Havalimanlarına yolcu taşımacılığı yapan Havaist otobüslerinin 100 kişi taşıdığını iddia etti. Canlı yayında açık açık yalan söyleyen Değirmenci'nin bahsettiği otobüslerin kapasitesi 46 kişi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 16:04:00 - 2020-07-29 16:11:04

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Ana Haber Bülteni sunan İrfan Değirmenci, yaptığı açıklamalarıyla yine rezil oldu.

46 kişilik otobüsleri uçak yaptı

Değimenci, İstanbul'da İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşımacılığı yapan Havaist otobüslerinin 100 yolcu taşıdığını iddia etti.

Palavrada çığır açan İrfan Değirmenci'nin bahsettiği otobüsler, 46 kişi kapasiteli.

İşte Değirmenci'nin alay konusu olan o açıklaması:

Koca İstanbul'da havalimanından şehir merkezine gelmek demek şehirlerarası yolculuk demek. Havalimanından şehir merkezine gelen otobüslerde tek bir koltuk bile boş bırakmıyorlar.

"Çok zarar ettik onu karşılamalıyız" diyorlar ama bir otobüsün içinde 100 yolcu, tek koltuk bile boş değil. Nefes alınacak durum yok, havalandırma da zaten çalışmıyor. Sıkıntı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TAMYOBAZbıyık kas sakal boyar süslüSEMİH

hauhahhhuhahauhauh hucummmmmm saldırınnnnnnn yasasınn yobazlıkkkk 
  • Yanıtla
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı