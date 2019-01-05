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Ne oynuyor, nasıl oynuyor oyunlarına bak onu tanı

Çocukların oyunları gözlemlenerek onların ihtiyaçları, sorunları, özlemleri, korkuları, istekleri, kişilik özellikleri vs. hakkında bilgi edinmek mümkündür.

05 Ocak 2019 Cumartesi 20:12
Ne oynuyor, nasıl oynuyor oyunlarına bak onu tanı


Oyunun çocuklar açısından bir çok işlevi var.. Çocuğun ruh ve beden sağlığı için ne denli önemli olduğunun farkına özellikle anneler varmış olsalardı, her gün yerleri defalarca cilalamayı bir tarafa bırakıp çocuklarıyla oyun oynarlardı. Çocukların evde oyuncaklarını özgürce dağıtmalarına izin verirler, kızmazlar ve onlarla bizzat kendileri de oynardı.

Çocuğun oyuncağa olduğu kadar arkadaşa da ihtiyacı vardır. Sanılır ki çocuklar bir arkadaş buldukları zaman oyuncağa ihtiyaç duymayabilirler. Ne onları sokağa salıvermek ne de oyuncak odasına hapsetmek fayda sağlamaz.

Çocukların oyunları gözlemlenerek onların ihtiyaçları, sorunları, özlemleri, korkuları, istekleri, kişilik özellikleri vs. hakkında bilgi edinmek mümkündür.

Çocuğun ilerideki hayatını önemli derecede etkileyecek, özel eğitim ve klinik destek almasını gerektirecek bir takım doğuştan gelen kişilik farklılıkları ve davranış bozuklukları, çocuğun oyun ortamındaki tepkileri gözlemlenerek teşhis edilebilir. Hiperaktif ve atak çocuklar mesela...

Yapılan bilimsel araştırmalar oyunların sadece bir oyun olmadıklarını bize göstermektedir.

Çocuklar aslında oyun oynayarak sadece bir eğlenceyi yerine getirmezler. Aynı zamanda oyun oynarken sosyalleşirler. Birbirleriyle iletişimi öğrenirler. Kas ve hareket kabiliyetlerini geliştirirler. Hayatı ve çevresini keşfederler ve keşfetmeyi öğrenirler.

Paylaşmayı, sevinci, üzüntüyü öğrenirler. Sahiplik duygusunu geliştirirler. Oyunlar yoluyla kendilerini gelecek yıllara hazırlarlar. Yani oyunlar çocuğun geleceği için bir kaldıraçtır, bir hazırlık ve prova evresidir.

Çocukların oyunları ve oyuncak tercihleri dönem dönem değişiklik gösterecektir. Bu çocuğun büyüdüğünü gösterir. Çünkü çocuklar çeşitli yaş evrelerinde hep aynı şeylere ilgi duymazlar. Onun için çocuk için oyuncak seçerken onun yaş grubuna uygun oyuncaklar seçmek ve ona uygun oyunlar oynamak ideal olanıdır.

 

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 20:20
  1. çocuk
  2. çocuk eğitimi
  3. oyun
  4. oyuncak

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