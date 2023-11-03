Ne oluyor, gazetecilere, niye davalar üst üste?!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit'e gelen dava ve soruşturma dosyalarından örnek vererek, solcuların oluşturmaya kalktığı mağduriyet algısını çökertti.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Peşinen söyleyeyim..

Birileri çok bağırıyor olsa da..

Sanmayın ki, sadece onlara soruşturma açılıyor, sadece onlar mahkemelere gidip ifade vermek zorunda kalıyorlar..

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Hemen her gün, bir ya da iki, savcılık soruşturması ile muhatap oluyoruz..

Savcılık soruşturması yok ise, tazminat davası ile karşı karşıya kalıyoruz..

Ama birileri daha yüksek sesle bağırdıkları için. hemen tüm basın kuruluşları, sendikalar, meslek kuruluşları soldan çarklıların elinde olduğu için..

Onlar hep birlikte bağırıp, tek mağdur kendileri imiş gibi algı oluşturuyorlar..

Önce soldan çarklıların tepki verdikleri, gazeteci eksenli soruşturmalardan aktüel olanları aktarayım..

Sonra gazetemize yönelik soruşturmaları hatırlatayım..

t24 yazarı Tolga Şardan, MİT raporu sosu ile yargıda bazı usulsüzlükler olduğunu yazmış..

Kural olarak, yargıdaki yanlışlıkların da yazılmasından yanayım..

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