Ne olursa olsun emzirin



Anneler bebeklerinin üstüne titrer ve uçan kuştan nem kapacağını düşünerek bebeklerini hastalıklardan korumak için her türlü önlemi alırlar. Peki, bebeğini anne sütü ile besleyen bir anne, kendisi hastalandığı zaman ne olacak? Emzirmeye devam etmesi bebeğin sağlığı açısından uygun olacak mı?

Ateşiniz yükseldiğinde

Ateşi çıkan annelerin emzirmeye devam etmesinde hiçbir sakınca yok. Ateş düşürücü olarak kullanılan bazı ilaçlardaki asetaminofen ve ibuprofen gibi etken maddeler de bebek açısından güvenlidir. Ancak doğum yapmanızı takip eden ilk haftalarda ateşiniz çıkarsa doktorunuzu aramalısınız. Çünkü bu durum doğuma bağlı bir enfeksiyon ya da ciddi bir komplikasyonun göstergesi olabilir.

Kusma ve ishalde

Bu belirtilere sebep olabilecek hastalıklar kontrol altına alınmadıkları zaman vücudun su kaybetmesine yol açabilirler ve eğer emziren bir anneyseniz bu süt miktarınızın azalmasına neden olur. Kusma ve ishal şiddetliyse ve vücudunuz sıvıyı tutamaz haldeyse, mutlaka hemen doktorunuzu arayın.

Soğuk algınlığı sırasında

Öksürük soğuk algınlığı ve gribin en sık görülen belirtisidir. Bu hastalıklar her ne kadar bulaşıcı olsa da emzirmeyi kesmeyi gerektirmezler. Sadece bebeğinizin üzerine öksürmediğinizden emin olun ve alacağınız ilaçlar konusunda doktorunuzla konuşun.

Memenizde problem varken

Meme enfeksiyonu anlamına gelen mastit emzirmemeyi gerektirmez. Hatta anne emzirdikçe sorunlu memenin daha çabuk iyileşmesi muhtemeldir. Apse oluşan göğüste bile emzirmeyi kesmeyin. Süt yapan göğsü ameliyat etmek daha zor olsa da, annenin emzirmeyi bırakmasının ameliyat ya da sonrası üzerinde kolaylaştırıcı bir etkisi bulunmaz, zira emzirmeyi bıraktıktan 4 hafta sonrasına kadar memede süt üretimi devam eder. Hatta operasyon sonrasında memede gerçekleşecek birikim ve şişkinlik işleri sadece daha kötüye götürebilir. Ancak cerrahınızın operasyon keşişini areola çevresinden yapmayacağından emin olun, çünkü bu süt üretimini ciddi anlamda azaltabilir.

Hatta ameliyat sonrası

Herhangi bir ameliyat sonrasında da emzirmeyi kesmeye gerek yoktur. Sadece ameliyatın şu anda yapılmasının gerçekten gerekli olup olmadığından emin olun. Başka bir tedavi yolu denenebilir mi? Ameliyat bitip uyandığınızda ve kendinizi hazır hissettiğinizde bebeğinizi emzirebilirsiniz. Eğer herhangi bir sebeple sorunlu göğsünüzle emzirmemeniz gerekirse, diğer göğsünüzü kullanın. Kadınların bir memelerinden süt üretiminin dururken diğerinde hâlâ devam edebileceğini unutmayın.