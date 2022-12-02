Ne oldu, rengin soldu değil mi alçak? Adamın gözünü işte böyle faltaşı gibi açarlar

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK/YPG üyesi Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç, ülkeye girmek için saklandığı tır dorsesinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristin bir tırın dorsesinin altına saklanarak yurda girdiği bilgisinin alınması üzerine 3 kişinin bulunduğu tır, jandarma ekiplerince Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet ve kontrol noktasında durduruldu.

Araştırmada, tırdaki 3 kişiden birinin "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "kasten öldürme" suçlarından aranan Canfeda Alman kod adlı terörist Azad Öngüç olduğu tespit edildi.

Operasyonda teröristin yurda girmesine yardım ettiği tespit edilen 2 kişi de "bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan gözaltına alındı.

1 asker ile 6 korucunun şehit olduğu saldırıda rol almış

Teröristin başta 30 Mart 2018'de Siirt Merkez ilçe Ormanardı köyü bölgesinde yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlamak amacıyla görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen ve 1 jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olmak üzere birçok terör olayına katıldığı belirlendi.

Terörist Öngüç'ün ayrıca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu Hakkı Gabar kod adlı İskan Akyüz'ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi.

Terörist adli işlemlerinin tamamlanması ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.