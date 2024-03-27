Ne kadar PKK sempatizanı varsa oyu Ekrem'e!

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken CHP'nin DEM Parti ile olan kirli iş birliği iyice ayyuka çıkmaya başladı.

Partinin içinde Burcu Köksal'ın başlattığı DEM Parti isyanı CHP'de büyük bir krize neden olurken en şiddetli tepki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

2019 yerel seçimlerinin ardından belediyelere teröristleri yerleştirdiği ortaya çıkan İmamoğlu, DEM Partililerin oyunu alabilmek uğruna kendi partisinin Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Köksal'a ağır ifadeler kullanarak partiden istifa etmesi çağrısı yaptı.

PKK sempatizanlarından İmamoğlu'na destek

Eşi Dilek İmamoğlu'nun zafer işaretiyle HDP'lilere (DEM Parti) selam çaktığı İBB Başkanına, Kandil'in ardından PKK sempatizanları da açık açık desteğini duyurmaya başladı.

t24 yazarı Oya Baydar, "Desteğim DEM Parti'ye, oyum İmamoğlu'na" başlıklı yazısında İmamoğlu'na verilmemiş her oyun Cumhur İttifak'na gideceğini belirterek oyunu CHP'ye vereceğini ilan etti.

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Her seçimden önce olduğu gibi bu sefer de algı operasyonu yaparak iktidarı hedef alan muhalif medyanın sesi Baydar, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Soran yok ama yine de söyleyim: Bir HDP/DEM Parti seçmeni ve destekçisi olarak İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyum Ekrem İmamoğlu'na.

DEM Partili arkadaşlarım, İstanbul adayı sevgili Meral Danış Beştaş, yüreğimdeki yeri biraz da oğlum gibi olan Selahattin Demirtaş kızmasınlar, alınıp gücenmesinler. Gerekçelerimi sıraladığımda -yüksek sesle olmasa da- belki içlerinden bana hak verirler.

DEM Parti'nin sadece doğuda değil batıda da aday çıkarma kararını parti açısından doğru bulduğumu, desteklediğimi yazmıştım. Bunun tek istisnası olmalıydı: İstanbul.

Seçimlerin matematiği vardır. Herkes biliyor ki, İstanbul Büyük Şehir'de DEM Parti adaylarının seçimi kazanma şansı yok. İki aday var ortada; Kurum ve İmamoğlu. Deriniyle sığıyla devleti ve iktidarı arkasına almış Kurum ile İmamoğlu arasında, büyük ihtimalle az fark olacak. (Belki halkın sağduyusu yine devreye girer de fark yüzbinlerle olur!) İstanbul Büyük Şehir'de İmamoğlu'na verilmemiş her oy Cumhur İttifakı'na, özünde Erdoğan'a gidecek.

İktidarın adayının kazanması Kürt siyasî hareketinin yeminli düşmanı, ayrımcı, savaşçı, faşizan tek adam rejimini güçlendirecek. İmamoğlu'ndan sakınılan oylar onların psikolojik üstünlük sağlamasına, önümüzdeki dönemde ülkeyi yıkıma sürükleyen politikalarını daha da pervasızca uygulamalarına yol açacak. Öte yandan hepimizin bildiği gibi İstanbul sadece bir mega kent değildir, aynı zamanda büyük bir ekonomik kaynaktır. Erdoğan'ın İstanbul'u ne pahasına olursa olsun kazanma hırsı, iktidarını perçinlemek kadar o kaynakların Hizbullahçılara, Menzilcilere, tarikatlere, cemaatlere, müteahhit çetelerine, savaşın finansmanına akıtılmasını sağlamak içindir.

Terör örgütü PKK'ya operasyonlara karşı çıkmıştı!

Oya Baydar daha önce, Suriye'de terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan operasyonun 'Kürtleri' rahatsız edeceğini ileri sürerek, devleti yakıp-yıkmakla suçlamıştı.

Terör örgütü PKK ile masaya oturma çağrısı yapan Baydar, terör yanlısı tutumu ile gündeme gelmişti.