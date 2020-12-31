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Teknoloji Ne iPhone ne Samsung! İşte zirveye oturan telefon
Teknoloji

Ne iPhone ne Samsung! İşte zirveye oturan telefon

Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon olma yolunda ilerliyor. Henüz resmi olarak piyasaya çıkmasa da, AnTuTu puanı ile zirveye oturması beklenen telefona ilk darbe iQOO 7 modeli ile geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:01:00 -
Ne iPhone ne Samsung! İşte zirveye oturan telefon

Vivo alt markası iQOO, kısa sürede akıllı telefon piyasasında adını duyurmayı başarmıştı. Şimdi ise hem hızlı şarj hem de performans anlamında zirveye oturmaya hazırlanıyor. Peki ama iQOO markasının yeni amiral gemisi ne zaman tanıtılacak?

Son yıllarda hızla büyüyen ve akıllı telefon dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye başlayan Vivo, şimdi de alt markası ile gündemde. Xiaomi Mi 11 tanıtımıyla birlikte Snapdragon 888 kullanan ilk akıllı telefon olma yolunda önemli bir adım atmıştı.

iQOO 7 ise 11 Ocak tarihinde tanıtılacak ve ilk olmasa da, AnTuTu puanı ve hızlı şarj özelliği ile Xiaomi Mi 11 için şimdiden ciddi rakiplerden biri olacak gibi görünüyor.

iQOO 7 AnTuTu puanı ve özellikleri

Vivo, oyuncu telefonu piyasası için geliştirdiği iQOO markası ile amiral gemisi akıllı telefon pazarında zirveye oynamaya hazırlanıyor. Vivo tarafından sızdırılan AnTuTu puanı 752.935 olarak karşımıza çıktı.

Bu anlamda Xiaomi Mi 11 ise bu testte 745.942 puan alabilmişti. Vivo böylece alt markası iQOO‘nin yeni modeli 7 ile zirveye yerleşecek gibi görünüyor.

Vivo iQOO 7 özellikleri arasında 120W hızlı şarj desteği de ön plana çıkıyor. Buna göre iQOO 7’de karşımıza çıkacak 4000 mAh gücündeki pilin sadece 15 dakika içinde yüzde 100 dolacağı aktarılıyor.

Daha önce Xiaomi Mi 10 Ultra modelinde karşımıza çıkan bu hızlı şarj özelliği 4500 mAh gücünde Mi 10 Ultra bataryasını 23 dakika içinde dolduruyordu. Her ne kadar iQOO 7 çok daha hızlı bir şarj teknolojisine sahip gibi görülse de, iki model arasında 500 mAh batarya büyüklüğü farkını da hesaba katmak gerekiyor.

Ortaya çıkan diğer iQOO 7 özellikleri ise şu şekilde: LPDDR5 ve UFS 3.1 desteği, 120Hz ekran tazeleme, 12GB RAM ve 256GB depolama oranı ve Android 11 işletim sistemi karşımıza çıkacak.

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