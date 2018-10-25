THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş

Yağmur Mirzayeva, Horasanlılar zamanında yaşanan bir olayı anlatarak geçmişte insanlarda olan 'edep' ve bugünü değerlendirdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 14:08
Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş

Yağmur Mirzayeva yayınladığı 'Onlar ve biz...' başlıklı yazısında Horasanlılar zamanında gerçekleşen bir sağlık olayından yola çıkarak geçmişteki insanlardaki 'edep'i ve bugünkü insanlardaki 'edep'i kıyasladı.

İşte Mirzayeva'nın o yazısı;

ONLAR VE BİZ..

Horasan saray erkânından olan ve sultanın sofrasını hazırlayan bir kadın, sofraya yemek koyarken eğilir ve bir daha doğrulamaz.
Bunun üzerine sultanın hekimleri kadına bugünün tabiriyle "eklemlerinde romatizmal şişme" tanısı koyarlar. Sultan derhal kadının iyileştirilmesini emreder. Hekimler, uzun uğraşlar sonucu tedavi olarak; "Tedbir-i Nefsani" yani "Psikoterapi" ye başvururlar.

Kadına:

-Bize önce peçeni aç sonra da eteğini kaldır! derler.

Bu emir karşısında ne yapacağını şaşıran kadın, çok çok utanarak ve zorlanarak söylenilenleri yapar.
Yüzü ve bacakları bir anda açıkta kalıverir. Bu durumdan öyle utanır, öyle utanır ki bedeninde yüksek derecede bir ısınma vuku bulur.
Aniden yükselen bu ısı, eklemlerinde bulunan romatizmal sıvıyı çözecek kadar şiddetli olur.
Netice olarak kadıncağızın eklemlerinde oluşan şişme beden ısısının tesiri ile aniden iyileşir ve beli doğrulur.

İbn Sina'nın Kitabul Mebde'sinde anlattığı bu rivayeti okuyunca kapattım gözlerimi ve uzun uzun düşünmeye başladım.

Ne hekimler varmış değil mi?
Nasılda çözmüşler işi diyesim geldi bir an.
Ama böyle değil işte efendim, bu işler böyle değil..

"Ne hatunlar varmış" demeliyim.
Ne hatunlar varmış ki; tedavi niyetiyle bile olsa, örtüsü açılınca eklemlerindeki sıvılar çözülecek kadar edebe ve utanca sahiplermiş.
Şimdi örtümü kaldı ardına saklanacak?
Haya nerede arayıp bulacak?
Çoğu genç kızlarımız daha evlenmeden rahimlerinde miyomlar kistler taşıyorlar.

Bakın büyük Muhaddis İmam Nevevi, Efendimizin " giyinik çıplaklar" hadisini görünce nutku tutuldu, tek kelime şerh edemedi!
Bilemedi, anlayamadı..

"Giyinik çıplak" nasıl olurdu ki?

Tasvir edemedi bir Müslüman kadının hem giyinmiş hemde çıplak oluşunu..
"Allah'ın bir mucizesidir herhalde" notu düşebildi sadece..
Şimdi bir çıkalım sokağa, görür müyüz Efendimizin "kıyamet alametleri" olarak bildirdiği bu hadiste tarif ettiklerini?

Benim aklım almıyor, bir insan hem bu dine inanıp, hemde giyindikleri sebebiyle "yürüyen kıyamet alameti" olmayı nasıl göze alır?

Neyi kazanırken, neyi kaybediyoruz?
Muhasebe edelim..
Rasul'unun emirlerini çiğneyen hangi kul saadeti bulmuş ki siz bulacaksınız?

Midesine,nefsine hakim olamayan insan evvela edebini sonra sağlığını yitirir ötesi yok.

İlk babamızı hatırlasanıza..

Adem Aleyhisselam'ın yani "ilk insanın" imtihanı da midesi değil miydi?
Ne oldu yasak olanı yedikten sonra?
-Örtüleri düştü ve çırılçıplak kaldılar.

Burda durup düşünesi çok şey yok mu?

Yine eski alimlerin bildirdiğine göre; talebelerin önüne bir kağıt atılır, nasıl eğilip aldıkları gözlemlenirmiş.
Edebe riayet ederek dizleri üzerine çömelir alırlarmış..
Bu misalde bize öğretiyor ki; Edep öyle bir haslettir ki, "bel fıtığı" olmaya bile engeldir.

Sen, yine de affet Rabbim..
Uyandır bu uykusu çok gözleri..

/Yağmur Mirzayeva/ 19.10.2018

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 14:08
  1. Yağmur Mirzayeva

YORUM YAZ

  • M Ali KM Ali K15 dk önce
    böyle başlık olur mu?... eklem sıvıları çözülecek.. olmalı
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Rekabet Kurumu Başkanı'ndan flaş açıklama
  1. Rekabet Kurumu Başkanı'ndan flaş..
  2. Çocuğunuza çarpık beslenme tarzınızı..
  3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş; “Terör..
  4. Rize Kitap Günlerine ziyaretçi akını
  5. Türkiye'nin 7. şehir hastanesi açılıyor!
  6. Elektrik üretimi ağustosta düştü
  7. Cinayet firarisi ’Arap Metin’ enselendi
  8. Tüm dünyanın gözü orada! ABD Başkanı..
  9. Sigara tat alma duyumuzu azaltıyor
  10. İsmail Nacar: Af ve ant krizi dış..
  11. Alper isyan etti! 'Sarhoş olduğum...'
  12. Almanya'dan kritik Türkiye adımı!
  13. Feyzioğlu’ndan 'Kaşıkçı' açıklaması
  14. Feyzioğlu: Türkiye ABD'ye rağmen 10..
  15. Gece uykusu çok önemli!
  16. Köprüde intihar eden şahsa 'atla'..
  17. “Dış güçlerin oyununa gelmeyelim”..
  18. Samsun'da 58 yaşındaki teyzeye fuhuş..
  19. Mevlüt Uysal açıkladı: Trafik yüzde 17..
  20. Almanya'dan Türkiye'ye geldi, doktor..
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
2019 asgari ücret ne olur
2019 asgari ücret ne olur

Günün Karikatürü

25 Ekim 2018
Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
MHP'den Melih Gökçek bombası!
MHP'den Melih Gökçek bombası!