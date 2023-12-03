Ne hallere düşmüş! Sergen'i hiç böyle görmediniz...
Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'a konuk olan Sergen Yalçın görüntüsüyle izleyenleri hayrete düşürdü.
Sergen Yalçın, Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'a konuk oldu. 49 yaşındaki teknik direktör, görüntüsüyle sosyal medyanın diline düştü.
Sergen Yalçın'ın göz altı torbalarının yok olduğu ve kilo verdiği gözlendi.
Yüzü tanınamaz hale gelen Yalçın için sosyal medyada, "estetik ameliyatı olmuş" yorumları yapıldı.
Sergen Yalçın hakkındaki estetik iddialarına canlı yayında cevap verdi.
Yalçın, "Göz kapaklarımdan ameliyat oldum. Botoks falan yaptırmadım. Yaptır diyorlar da yaptırmıyorum" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sergen Yalçın'ın yüzündeki değişime, "Hocam sana ne oldu?" yorumları yapıldı.