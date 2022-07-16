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Ekonomi Ne altın ne dolar! İslam Memiş son bombasını patlattı: Bundan alabilirsiniz
Ekonomi

Ne altın ne dolar! İslam Memiş son bombasını patlattı: Bundan alabilirsiniz

Altın fiyatları 1000 liranın altında seyretmeye devam ederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı bir öneri geldi. Memiş'e göre, dolar kuru ile eşitlenen euro alım fırsatı oluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 15:13:00 -
Ne altın ne dolar! İslam Memiş son bombasını patlattı: Bundan alabilirsiniz

Doların yükselişini fırsat bilenler dolara yönelirken İslam Memiş, Euro/Dolar paritesindeki düşüşün nasıl fırsata çevrileceğini anlattı.

 

Geçtiğimiz hafta euro yıllar sonra doların altına inerken, Piyasa Uzmanı İslam Memiş, euro için önemli tüyolar verdi.

20 yıl sonra Euro/Dolar paritesinin bozulmasına dikkat çeken Memiş, Euro alın önerisinde bulundu.

Euro önerisi olay 

Euro/Dolar dengesinin bozulmasıyla Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesinin fırsata çevrilebileceğini belirten Memiş, dolar yerine Euro önerdi.

Memiş "İçeride dolar/TL kuru 17,45-17,50'de dalgalanırken, aslında dolardan kurtulmak isteyen, avantaja çevirmek isteyenin de euro'daki değer kaybını değerlendirmesi gerekiyor. Yatırımcı şuna karar verecek, yükselene mi yatırım yapmalıyım, yoksa değer kaybetmiş araca mı yatırım yapmalıyım?" diye konuştu.

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