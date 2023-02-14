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Medya Ne Afganistan ne Beyrut... Karşılaştığı manzaraya inanamadı!
Medya

Ne Afganistan ne Beyrut... Karşılaştığı manzaraya inanamadı!

Uzun yıllar savaş muhabirliği yapan Cüneyt Özdemir Hatay'ın deprem sonrası haline inanamadı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 11:40:00 -
Ne Afganistan ne Beyrut... Karşılaştığı manzaraya inanamadı!

Uzun yıllar savaş muhabirliği yapan Cüneyt Özdemir Hatay'ın deprem sonrası haline inanamadı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra deprem bölgesine giden gazeteci Cüneyt Özdemir karşılaştığı manzaraya inanamadı.

Hatay'da deprem bölgesinde bulunan Özdemir, savaş muhabirliği yaptığı dönemlerde de böyle bir felaketle karşılaşmadığını belirterek "Ben inanın çok uzun yıllar savaş muhabirliği yaptım. Ne Afganistan ne Beyrut'ta böyle bir manzarayla karşılaşmadım" dedi.

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