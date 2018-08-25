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Ndiaye'den dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray'ın Stoke City'den kiralamak istediği Ndiaye, twitter hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 19:20
Ndiaye'den dikkat çeken paylaşım!
Sezon arası transfer döneminde G.Saray'dan, Stoke City'ye 16 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ndiaye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
 
Galatasaray'a kiralık olarak geri döneceği kaydedilen Ndiaye, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda G.Saray'ın simgesi olan aslan emojisi kullandı. Yıldız oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim alırken, transferinin tamamlandığına dair yorumlar yapıldı.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 19:20
  1. Galatasaray
  2. Badou Ndiaye

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