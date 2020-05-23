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Spor

NBA'in unutulmaz ismi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı

NBA'de forma giydiği yıllarda özellikle agresif oyunuyla bilinen emekli basketbolcu Patrick Ewing koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:22:00 -
NBA'in unutulmaz ismi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı

15 sezon formasını giydiği NBA ekibi New York Knicks'te tam 11 kez all star seçilen, 13 kez takımını play off'a taşıyan efsane basketbolcu Patrick Ewing, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Mezun olduğu Georgetown Üniversitesi'nin erkek basketbol takımının başantrenörlüğünü 3 yıldır sürdüren Patrick Ewing, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu virüs hafife alınmamalı. Sağlık çalışanları ve virüsle ön cephede mücadele eden herkese teşekkür etmek istiyorum. İyileşeceğim ve bunun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

​New York Knicks'in efsane oyuncularından 57 yaşındaki Ewing, 11 kez all-star seçildi. Knicks'teki 33 numaralı forması emekli edilen efsane pivot, bir süre Seattle SuperSonics ve Orlando Magic'te de görev yaptığı 17 yıllık NBA kariyerinde 21 sayı, 9.8 ribaunt, 2.4 blok ortalamalarıyla oynadı.

Ewing ayrıca ABD Milli Takımı formasıyla da 2 olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

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Yorumlar

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işte bu afrikalı siyahilerin atlantik kıtası ülkelerine köle olarak götürülmeleri ve müslüman olmalarına engel olan türk medeniyetleri türk ülkeleridir çünkü bu siyahileri işgalci alçaklar kendi ülkelerine köle olarak götürürken türk devletleri türk medeniyetleri siyahi kölelere tarihte sahip çıkmadı çıksaydı bugün atlantik kıtasında yoğun siyahiler olmazdı
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