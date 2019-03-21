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NBA'den yumurta çocuğa destek!

NBA'de Philadelphia forması giyen Ben Simmons, Yeni Zelanda'daki terör saldırıları sırasında Müslümanları suçlayan Avustralyalı bağımsız Senatör Fraser Anning'i yumurta atarak protesto eden 17 yaşındaki Will Connolly'e giydiği ayakkabıyla destek verdi.

21 Mart 2019 Perşembe 01:43
NBA'den yumurta çocuğa destek!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Ben Simmons, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırının ardından Müslümanları suçlayan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı bağımsız Senatör Fraser Anning'i yumurta atarak protesto eden 17 yaşındaki Will Connolly'e maç esnasında giydiği ayakkabıyla destek verdi.

Aslen Avustralyalı olan ve "Philadelphia 76ers" forması giyen Simmons, dün gece Charlotte Hornets ile yapılan maçta, Connolly'nin "Yumurta Çocuk" (Egg boy) lakabına ithafen "Yumurta Çocuk" yazılı bir ayakkabı giydi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda da Connolly'i "Efsane" olarak niteleyen Simmons, geçen hafta Sacramento Kings karşılaşmasında "Yeni Zelanda için dua edin" (Pray for NZ) yazılı ayakkabı giyerek, saldırılara tepki göstermişti.

Kafasında yumurta kırmıştı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen saldırılarda 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Connolly, katliamın ardından Müslümanları suçlayan ve terörü meşru göstermeye çalışan açıklamalarıyla tepki çeken Anning'e, Melbourne'de katıldığı etkinlik sırasında yumurta atarak tepki göstermişti.

Soru soran basın mensuplarıyla konuştuğu sırada gerçekleşen olayda kafasına yumurta atılan Fraser Anning, Connolly'ye tokatla karşılık vermiş, Anning'in yakınındaki destekçileri genci yere yatırarak darbetmişti. Polisin ifadesini aldığı genç daha sonra serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 01:43
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